Billie Eilish: ¿Quién es Jesse Rutherford, su novio 11 años mayor?

Billie Eilish está siguiendo los pasos de Ángela Aguilar, pues la cantante de 20 años inició una relación amorosa con Jesse Rutherford, vocalista de The Neighborhood, quien tiene 31 años.

Ambos famosos fueron captados el pasado viernes en el parque de atracciones de Universal Studios en Los Ángeles muy cariñosos, pues entraron a los juegos de terror y derrochaban miel.

Billie Eilish and Jesse Rutherford confirm relationship with public kiss. pic.twitter.com/CBRolzMnKK — Pop Base (@PopBase) October 19, 2022

Asimismo, se viralizaron diversas fotos en las que Billie Eilish y Jesse Rutherford se están besando en la boca mientras están en la calle.

Hasta el momento ninguno de los dos ha hablado de cómo inició su romance, pero ya se habían dado a conocer diversas imágenes en las que se les veía muy cercanos.

Billie Eilish e Jesse Rutherford foram vistos se beijando em público recentemente. pic.twitter.com/6cgEaFI4EU — Info Billie Brasil (@InfoBillieBR) October 19, 2022

¿Quién es Jesse Rutherford, el novio de Billie Eilish?

Jesse Rutherford es el vocalista de la banda The Neighborhood, la cual fundó en 2011 y en la que toca junto a los guitarristas Jeremy Freedman y Zach Abels, el bajista Mikey Margott y el baterista Brandon Alexander Fried.

Algunos de los temas conocidos de la banda son “Sweater Weather”, “Daddy Issues” y “I’m Sorry”. The Neighborhood ha actuado en festivales como Coachella y Lollapalooza. Asimismo, Jesse ha sacado varias canciones propias bajo el alias The Factoury.

Antes de entrar a la música, Jesse Rutherford se desempeñó como actor y modelo; participó en comerciales y ha salido en películas como “Life or Something Like That” y “Bundy”.