Gomita revela que su padre saldrá de la cárcel pagando 4 mil pesos: "Temo por mi vida"

Gomita estalló en llanto al revelar que su padre, a quien denunció por violencia intrafamiliar tras haberla golpeado, ya le dictaron su sentencia y que podrá salir de la cárcel si paga una fianza de tan sólo 4 mil pesos.

En entrevista con Silvia Olemdo, Gomita aseguró temer por su vida, pues no sabe de qué será capaz su padre Alfredo Ordaz si se venga de ella.

“Esto duró un año. Ayer fue el día donde le dan la sentencia y le dan la sentencia de un año, que es la más baja porque solamente lo pudieron acusar de violencia física, pero como no hubo más cosas, como no llegué casi muerta, no llegaron a los seis años, que es la más alta… Un año de cárcel, pero se pueden pagar con 4 mil pesos”, comentó.

“Temo por mi vida. Pido ser escuchada por que tengo miedo que pueda pasarme algo, ya no tengo medidas cautelares y está libre. Pido ser escuchada por miles de mujeres que temen hasta el día de hoy como yo por lo mismo", agregó.

Gomita finalizó señalando lo difícil que será su vida sabiendo que el agresor de su padre estará en las calles como si nada.

"Tengo miedo, en las audiencias era muy difícil verlo y escucharlo. Me duele que mi propio pare me dé tanto miedo, no es la primera vez que lo hace, no es la primera vez que me golpea, ni a mí ni a mi mamá. Desde muy niña, tenía como 4 años y me quemaba las manos en una estufa porque sacaba malas calificaciones, en alguna ocasión llegó a correrme de la casa, tenía como 6 años", lamentó.