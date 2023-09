Filtran audio que revelaría que Galilea Montijo habría sido novia de Arturo Beltrán Leyva

Galilea Montijo volvió a ser vinculada con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva y es que se revelaron unos audios en los que se exhibe que la conductora de Hoy presuntamente sí mantenía una relación sentimental con el capo y que hasta recibía dinero de parte de él.

Todo sucedió en una conferencia de prensa en la que Anabel Hernández presentó su libro “Las señoras del narco. Amar en el infierno”.

La periodista señaló en el libro que algunas de las famosas vinculadas a Arturo Beltrán Leyva eran Ninel Conde y Galilea Montijo y la escritora señaló que su fuente era una mujer llamada Celeste, que fue pareja sentimental del mencionado capo.

Durante la conferencia, Anabel Hernández advirtió a la gente que no descalifiquen el testimonio que aparece en su libro señalando a las famosas como Galilea Montijo, pues advirtió que Celeste puede romper el silencio.

Te puede interesar Karla Panini dice que Karla Luna es la que realmente tuvo romance con Arturo Beltrán Leyva | VIDEO

Ana Bel Hernández destapó los audios de la entrevista que tuvo con Celeste en la que la testigo protegido revela que supuestamente Galilea Montijo fue pareja del narcotraficante y la tenía en su nómina con un sueldo de 200 mil dólares.

“Me pongo a platicar con él y me dice: ‘No pues ya la tengo de planta’, a Galilea, y dice: ‘Ya la tengo de planta’. Toda la vida yo me metí a su recámara porque sospeché que se estaba quedando a dormir en la casa, lo cual nunca había hecho con ninguna otra mujer. Y como soy investigativa me subí y veo su cosas de ella (sic)”, se escucha la voz de la testigo en el audio.

En la grabación Celeste indicó que Arturo Beltrán Leyva le confesó que ya era novio de Galilea Montijo: “’Somos novios’, él estaba entusiasmadísimo en ese momento con ella porque Galilea sí es el tipo de mujer que le gusta a Arturo Beltrán Leyva, entonces me dice él de ella: ‘Ya hasta le tengo su sueldo’”, dijo.

Galilea Montijo supuestamente recibía dinero de Arturo Beltrán Leyva

Celeste reveló que Galilea supuestamente recibía 200 mil dólares de sueldo del narcotraficante y que era parte de su nómina, es decir, que el pago era mensual. Sin embargo, indicó que el narcotraficante tenía esposa, quien recibía mucho más dinero que Galilea.