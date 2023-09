Karla Panini dice que Karla Luna es la que realmente tuvo romance con Arturo Beltrán Leyva | VIDEO

Karla Panini salió a defenderse de las acusaciones en las que la vinculan con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva y aseguró que ella no era la que tenía el romance con él sino que realmente la involucrada fue su compañera la fallecida Karla Luna.

Luego de que se filtraran imágenes del libro de la periodista Anabel Hernández llamado “Las señoras del narco: amar en el infierno” en las que se menciona a Karla Panini, la Lavandera Güera emitió un comunicado en sus redes sociales, junto con su esposo Américo Garza, para desmentir su presunto vínculo con el fallecido capo.

En un video que se publicó en las redes sociales de Karla Panini, la Lavandera Güera dijo que fue la propia Karla Luna la que le confesó que tuvo un romance con Arturo Beltrán Leyva y que incluso le enseñó una fotografía de él, pero que Panini desconocía a qué se dedicaba el hombre hasta que la propia Luna se lo confesó.

''Aclaro que yo jamás estuve en contacto con ese señor, nunca conocí a ese señor, jamás lo vi, jamás supe de él, hasta que la misma Karla Luna me confesó que había tenido una relación con ese señor y que por eso en el año 2008 había Américo decidido terminar con ella; yo nunca tuve un contacto con él, no lo conocí'”, señaló en el video.

Karla Panini contó que para Karla Luna esa relación era importante porque el día que le confesó a ella lo sucedido lloró, pues en el año 2009, Arturo Beltrán Leyva fue abatido en un operativo en Cuernavaca, Morelos.

“En ese mismo año, en el 2008, Karla Luna llega y me dice que ya volvió con Américo, que ya lo había perdonado esa infidelidad con ese capo, mucho tiempo después vimos que estaban en una relación distinta Américo y Karla Luna. En el año 2009, Karla Luna me enseña una fotografía de ese señor, yo no lo conocía, no sabía quién era, no sabía que era líder de un cártel, hasta que ella me lo menciona de esa manera y me dice que ese es el hombre con el que ella se había involucrado; me di cuenta que era una persona importante para ella porque estando conmigo comentándome esa situación lloró", mencionó la exesposa de Óscar Burgos.

Por su parte, Américo Garza, quien fue esposo de Karla Luna dijo que él tuvo conocimiento de la relación amorosa de la fallecida comediante con el narcotraficante desde el 2006 y negó que él haya recibido dinero por este romance y que en ningún momento la alentó a que se involucrara con él por dinero.

Karla Panini dice que demandará a Anabel Hernández por el libro

Karla Panini señaló que emitió un comunicado y que los hechos que se menciona en el libro son calumnias y que están afectando a su familia, por lo que dio a conocer que tomara acciones legales por lo que se menciona en el texto.

Asimismo, en otro video se lanzó contra la familia de Karla Luna de quienes asegura recibe atasques constantemente y les pidió que entonces que también demande a Anabel Hernández si consideran que lo que se dice de la fallecida comediante es falso.