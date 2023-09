¿Shakira a los juzgados por 'El Jefe'? Joan Piqué, su exsuegro, podría demandarla

Recientemente, Shakira lanzó un polémico tema en compañía de Fuerza Regida. Se trata de "El Jefe", canción que hace una incisiva crítica a la precarización laboral y a la nula movilidad social. Sin embargo, la colombiana aprovechó para lanzar un par de pedradas más tras su separación del futbolista español Gerard Piqué.

"Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura", dice la cantante en el nuevo tema. Los internautas se sorprendieron la escuchar el verso, pues creyeron que Shakira dejaría atrás su conflicto con Piqué al menos por esta canción.

De acuerdo con medios españoles, Joan Piqué Rovira podría emprender acciones legales en contra de la colombiana luego de las diversas referencias que la cantante ha hecho contra él y su familia en sus más recientes melodías.

Y es que la cantante ha entonado versos que han levantado cejas entre quienes están enterados de la separación del exdefensa del Barcelona y la cantante originaria de Barranquilla. Ya anteriormente, Shakira se había referido a la madre de Piqué y en este tema alude a su padre.

De acuerdo con la prensa española, los abogados de Joan Piqué se habrían puesto en contacto con el escritor y empresario para saber si el ex suegro de la cantante tenía intenciones de demandar a la colombiana.

Hasta el momento, Joan Piqué no ha revelado su decisión respecto a emitir una demanda en contra de Shakira, sin embargo, el hecho de que los asesores legales del empresario estén tan cerca en estos momentos hace pensar que la posibilidad es grande.

¿Quién es el exsuegro de Shakira?

Joan Piqué Rovira es un millonario, empresario y escritor que hizo ver su suerte a la colombiana mientras se divorciaba de su hijo, el ex futbolista del Barcelona Gerard Piqué. Esto luego de que el defensa le fuera infiel a la cantante de "Las caderas no mienten".

Piqué Rovira es dueño de múltiples propiedades y tiene cargos en 42 sociedades distintas, lo que lo vuelve un empresario muy activo, por lo que se ha convertido en uno de los hombres más destacados de Barcelona, pues su ganancias ascienden a los 50 millones de dólares.

DGC