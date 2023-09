Bad Bunny lanza 'Un Preview', último sencillo del año; ¿cómo es el video y qué dice la letra?

La figura más relevante del reguetón en la actualidad, Bad Bunny, acaba de lanzar un nuevo sencillo y video musical en todas las plataformas digitales. "Un preview" es el título del nuevo tema, cuyo estreno se da en medio de la expectativa por el nuevo material del puertorriqueño.

Este nuevo sencillo fue producido por Tainy y La Paciencia y se estrenó este lunes 25 de septiembre. A Bad Bunny, quien es oriundo de Vega Baja, se le ve en el video musical recostado en un auto y un caballo mecedor de juguete mientras interpreta la canción.

Benito Antonio Martínez Ocasio, como se llama realmente el reguetonero, escribió en su WhatsApp Channel a tan solo unos minutos de lanzar el sencillo: "Posiblemente este sea el último tema de mi parte este año y se llama Un Preview".

¿Qué dice la nueva canción de Bad Bunny?

Baby yo se

Que cuando te pruebe

Yo me voa’ enamora

Que de esa carita

no me voy a olvidar



La noche está empezando

Que pase lo que tenga

Que pasar

Si tú me lo pide

te lo voy a dar



Baby yo no tengo medio

Heh

De probarte y de enamórame de nuevo

Que se joda mami

Yo te sigo el juego



Bien loquito en la disco

Me pego bailando

Y te beso el cuello



Contigo me voy afuego’





Baby yo no tengo medio

No

De probarte y de enamórame de nuevo

No me digas na’

Yo no sigo consejo’

No

Bien loquito en la disco

Me pego bailando

Y te beso el cuello

Heh

Deja que se muerdan ello’







Diablo mami, que bellaquera

Me tuviste mirando la noche entera

W, tu eres mi vaquera

Te prometo voa’ trata de venirme afuera

Pero pa’ dentro es que va

Mami tú me tiene con la nota eleva

Llegaste soltera y te fuiste enjeva’

Se vino 3 veces por no se va







Ahora mi bicho es tuyo

Más nadie voy a dárselo

Los culitos por ahí

Eso se canceló

Vamos pa RD

La hookah y el Barceló

Un piquete cabron

Nadie va tumbárselo

Los deja en visto

Chico parce no

Déjalo que hablen

No hay que preocuparse no

La baby es seca

Pero pa mojarse no





Y si tú quiere

Nos hacemos jevo’

Se que tú eres peligro

Pero yo me atrevo



Y si tú quiere

Pa casa te llevo

Aunque sea por un ratito

Después sigo soltero



Baby yo no tengo miedo

Hah

De probarte y de enamórame de nuevo

Que se joda mami

Yo te sigo el juego



Bien loquito en la disco

Me pego bailando

Y te beso el cuello



Contigo me voy afuego’

Hehe

Síguenos en Google News

DGC