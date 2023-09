Los Rolling Stones, Lady Gaga y Stevie Wonder juntos en una colaboración; ¿cuándo se estrena el nuevo tema?

Los Rolling Stone enloquecieron a sus seguidores al anunciar que lanzarían un nuevo álbum de estudio tras 18 años sin nueva música. El fans de la legendaria banda están ansiosos, pues el tema número 11 de la nueva producción verá la luz el próximo jueves 28 de septiembre.

Desde hace algún tiempo la agrupación británica había anunciado el lanzamiento de su nueva producción y hasta qué artistas los acompañarían. Sin embargo, recién dieron a conocer que el tema en el que colaboran con Lady Gaga y Stevie Wonder vería la luz esta semana.

Se trata de Sweet Sounds Of Heaven y el anuncio del estreno del tema llegó a través de la cuenta de Instagram de la legendaria banda de rock. El anuncio estuvo acompañado de un video que muestra la portada del sencillo en el que se permite escuchar un fragmento del nuevo tema.

Se trata del segundo tema que los Rolling Stones lanzan de su nueva producción titulada Hackney Dimonds, luego de que el pasado 6 de septiembre lanzaran el primer sencillo, Angry. De acuerdo con la propia banda, el disco completo se podrá escuchar a partir del 20 de octubre.

El nuevo álbum de los Stones está compuesto por 12 canciones, de las cuales dos cuentan con la participación de su fallecido baterista Charlie Watts: Mess it up y Live by The Sword. Asimismo, estos temas incluyen la participación del exbajista de la banda británica, Bill Wayman.

Algunos de los artistas que colaboran con la legendaria banda de rock son Sir Elton John, quien colabora en dos temas con la banda, y Paul McCartney, quien toca el bajo en el tema "Bite My Head Off". Sin duda es uno de los álbumes más esperados del año, pues representa el regreso de unas leyendas vivientes de la música en general.

DGC