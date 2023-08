Natanael Cano sorprende a novios durante su boda con concierto sorpresa

Natanael Cano apareció de sorpresa en un boda en el estado de Sonora, provocando la emoción de los enamorados y de los asistentes a la celebración. El momento generó miles de reacciones en internautas que expresaron su aprobación ante el gesto del cantante de corridos tumbados.

El cantante, quien es originario de Hermosillo, se presentó en una boda en la entidad que lo vio nacer. Natanael Cano apareció cantando "Mi bello ángerl", tema incluido en su más reciente producción discográfica, cuyo nombre es Nata Montana.

En la fiesta había un templete, en donde el cantante aparece interpretndo el tema con su grupo de músicos y ante la admiración y emoción de los enamorados e invitados. Los novios bailaron el tema al pie del escenario y cantaron con el puño en el alto.

Luego subieron al escenario ante las porras de los asistentes a la boda y continuaron con el baile arriba del templete. El cantante también interpretó PCR, uno de los más populares de su discografía.

De acuerdo con una asistente a la boda, los afortunados novios fueron Gwendolyne y Martín, quienes seguramente jamás olvidarán el día de su boda. "¿Quién más sintió la vibra de felicidad de los novios", se lee en los comentarios de los videos.

"Si mi boda no va a ser así, no quiero nada", dicen los internautas. "Como que me dieron ganas de casarme", "Quiero ser esa afortunada. Mucha felicidad y amor para los novios" y "Cuando me casa con mi esposa que me haga segunda cantando corridos no diré nada, pero habrá señales", son algunos de los comentarios de los usuarios de redes sociales.

Natanael Cano se encuentra dando conciertos en la República Mexicana con su Tumbado Tour. El cantante, pionero de los corridos tumbados preparó 11 fechas, de las cuales ya dio una, en Tuxtla Gutiérrez.

DGC