Apio Quijano defiende a Kabah y JNS tras declaraciones de Noelia y la tacha de 'quejumbrosa'

En una reciente entrevista, la cantante Noelia declaró que recibió malos tratos por parte de los miembros de los 90's Pop Tor, más específicamente de Kabah y JNS. Ante estos comentarios, Apio Quijano, salió en defensa de sus compañeros y señaló que la puertorriqueña es "muy quejumbrosa".

Fue durante una entrevista con medios de comunicación que el integrante de Kabah y exparticipante de La Casa de los Famosos salió a aclarar las declaraciones de Noelia, quien dijo que Kabah no le permitió ensayar debidamente y JNS no le respondió el saludo.

"Es una pena que venga a nuestro país a hablar mal de los artistas mexicanos, de entrada", dijo Apio Quijano, quien apuntó: "En los ensayos, los Kabah y las JNS, hablo por los 90s, que somos un buen equipo, somos super respetuosos y siempre hemos respetado los ensayos de cada uno".

Asimismo, el cantante dijo que la puertorriqueña llegó con mucha seguridad, por lo que ni siquiera pudieron acercarse a ella: "A mí me hubiera encantado conocerla aunque sea en los camerinos pero tenía tanta seguridad que no nos permitían acercarnos a ella ni siquiera estuvo en la reunión de todos los artistas", señaló.

Noelia señaló que sufrió durante las presentaciones en el 90's Pop Tour, pues le costó trabajo adaptarse a la altura de la Ciudad de México. Ante esto, Apio Quijano dijo: "Muy quejumbrosa está entonces, o sea ya hasta el aire también le afectó de México, pues lo siento muchísimo que se vaya a otro país donde sea mucho más cómoda y feliz".

Por último, respecto a la polémica que se desató luego de que decidiera no participar con GB5 en solidaridad con su amigo Sergio Mayer, el integrante de Kabah dijo: "Fue una decisión personal, no es como haya hecho un berrinche, simplemente las veces que yo me subí a cantar 'La Ventanita' la bailaba con él y ha sido un buen amigo conmigo de muchos años".

