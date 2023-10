¡Hay tiro! Michelle Rubalcava y Álex Kaffie protagonizan fuerte pelea en redes sociales

Tremendo agarrón en redes sociales se dieron los conductores de espectáculos Michelle Rubalcava y Álex Kaffie, luego de que este último informara la salida de su colega del matutino Venga la Alegría. El pleito llevó a insultarse y recordarse temas personales y de su pasado.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Kaffie anunció la salida de Rubalcava de Venga la Alegría de un peculiar modo que no le pareció nada al exconductor del matutino: "Me entero que corrieron a Michelle Rubalcava de 'Venga la Alegría'. ¡Ni dos meses duró ahí! Sus jefas se deshicieron de él y no le dieron tiempo ni siquiera de hacer la antigüedad requerida para que TV AZTECA le dé en diciembre su pavo navideño de Pilgrim's Pride", se lee en el texto.

Aseguró que Flor Rubio le advirtió a Rubalcava que no se metiera con Paty Chapoy, pues es una mujer influyente en la televisora y accionista de esta: "Pero por uno le entró (sin albur) y por el otro le salió el consejo", apuntó Kaffie.

"A ver si no nos echa a su maestro Gustavo Adolfo Infante (porque tiene que reconocer ¡aunque le arda! que aquel lo formó), a Galilea Montijo, a Andrea Legarreta o a mí ¡la culpa de que lo corrieran!", señaló el conductor en su texto, quien señaló que Flor Rubio y Ricardo Casares "se lo comían".

"Ni modo, Michelle, más dura un eyaculador precoz ¡que lo que tú duraste en 'Venga la Alegría'! Por cierto, no sigas diciendo mentiras como esa de que mi renuncia en Imagen Televisión fue una cortina de humo que levanté para irme a trabajar a 'La Casa de los Sarnosos'. Tú aseguraste que yo participaría ahí de tertuliano ¡y mira! el «reality» se acabó y nunca recibí el contrato", señaló Álex Kaffie, quien lo tachó de mentiroso.

El pleito no terminó ahí, pues desde su cuenta de X (antes Twitter) Ruvalcaba respondió al punzante comentario de Kaffie: "Me entero que la marrana de @Kaffievillano me anda ladrando en su olvidada y gris página de Instagram jajajaja y que anda muy preocupada por mis decisiones laborales… pero si holaaaa la que tampoco pega en ningún lado con razón ni su papá lo quiso y salió huyendo", escribió el exconductor de Venga la Alegría.

Me entero que la marrana de @Kaffievillano me anda ladrando en su olvidada y gris página de Instagram jajajaja y que anda muy preocupada por mis decisiones laborales… pero si holaaaa la que tampoco pega en ningún lado con razón ni su papá lo quiso y salió huyendo 🤣🤣 — Michelle Rubalcava (@MichRubalcava) October 6, 2023

El tema no quedó ahí, pues Kaffie no se quiso parar la discusión ahí y lanzó un nuevo comentario en contra de Ruvalcaba: "Habló la delgada y con cintura de avispa. ¡¡Soporta, panzona!! ¡¡Estás corrida de 'Venga la Alegría'!!

Postdata. Mañana le enviaré flores a Pati Chapoy", escribió.

Habló la delgada y con cintura de avispa. ¡¡Soporta, panzona!! ¡¡Estás corrida de 'Venga la Alegría'!!



Postdata. Mañana le enviaré flores a Pati Chapoy. https://t.co/0ddxdzYMp6 — Álex Kaffie (@Kaffievillano) October 6, 2023

El pelito está causando furor en redes sociales y los internautas ya tomaron partido por su conductor de espectáculos favoritos. Asimismo, se mantienen expectantes ante cualquier respuesta.

