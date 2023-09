Michelle Ruvalcaba confronta a Eduardo Verástegui en plena transmisión

La película Sonido de Libertad está dando mucho de qué hablar desde hace algún tiempo, pues han surgido teorías que pueden caer en el término "conspiranóico" alrededor de ella. Asimismo, su productor, el actor y político Eduardo Verástegui, se ha visto envuelto en diversos temas polémicos

Verástegui, quien busca posicionarse como candidato a la presidencia de México , ha señalado que la cinta ha intentado ser silenciada por algún ente que busca ocultar el tema tan delicado que aborda. La realidad es que esta ha sido su campaña de marketing, sin embargo a cualquier lugar al que asiste asegura que la única intención de la cinta es visibilizar la trata de menores para así erradicarla.

Sin embargo, a la cinta no le ha ido muy bien con la crítica, pues la crítica la ha tachado de "manipuladora", por decir lo menos. Buscando promocionar su película, Eduardo Verástegui acudió al programa matutino "Venga la Alegría", en donde fue confrontado por el conductor Michelle Ruvalcaba, debido a unos lamentables comentarios en contra de la comunidad LGBTQ+

Cuando el también actor estaba hablando sobre su cinta y sobre la importancia de poner el foco en el tema que trata, Ruvalcaba aprovechó para recordarle una dura afirmación que había hecho hacía apenas unos meses: "Aclararte Eduardo, tengo 38 años, soy de la comunidad gay y nunca se me ha antojado un menor de edad para violarlo", dijo el conductor en pleno programa en vivo.

“Namas' dejarte bien en claro, porque has englobado a gente de la comunidad con comentarios bien negativos que a mí me han dolido porque tengo 38 años, cuatro sobrinos y nunca se me ha antojado un niño”, apuntó el conductor ante la mirada incómoda del productor de Sonido de Libertad.

Ante esta situación Verástegui pidió disculpas al presentador y, como en todos los lugares que lo cuestionan, se limitó a decir que necesita que lo ayuden a erradicar la trata de menores. "Ayúdame a acabar con este problema", dijo el productor.

“Me dijiste violador porque soy de la comunidad y englobaste”, apuntó el conductor, comentario que el productor, notablemente incómodo negó e intentó cambiar el tema: "Lo importante es que juntos podemos acabar con este problema", dijo Eduardo Verástegui.

Y es que hace unos meses, cuando se viralizó un video del Dalai Lama besando a un niño en los labios, Eduardo Verástegui escribió en redes sociales: "Sin duda alguna, la homosexualidad está vinculada con la pedofilia", comentario que indignó a muchos miembros de la comunidad LGBTQ+.

