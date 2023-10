Violeta Isfel se cae del escenario: 'di un paso de más' ¿se lesionó ? (VIDEO)

Violeta Isfel se volvió tendencia en las redes por una aparatoso y doloroso, pero divertido accidente que sufrió en una de las funciones de “Lagunilla, mi barrio”, pues la famosa se cayó del escenario de la manera más random y súbita jamás imaginada.

En un video que se viralizó en redes sociales se puede ver a Violeta Isfel a media función de “Lagunilla, mi barrio” bailando como si nada. Los hechos ocurrieron durante el show que se dio en Toluca.

En el clip se aprecia cómo todo el elenco esta bailando cuando de repente Violeta Isfel se acerca mucho al escenario y, cuando da un paso de más, se cae de frente hacia el público como si la hubieran arrojado. La impresión del hecho fue tal que incluso Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano, deja de bailar y se le queda viendo, procesando lo ocurrido.

Posteriormente, Violeta Isfel subió a YouTube un video en el que contó cómo fue que se cayó. Según dijo, no había visto hasta dónde terminaba el escenario debido a que estaba muy oscuro.

“Tengan mucho cuidado con lo que le piden al universo pues yo soñaba con ser como Juan Gabriel y ya me pasó. Según yo había escenario, di un paso más y se me acabó el escenario”, narró.

Para fortuna de sus fans, la actriz afirmó que "no me lastimé, pero sí me asusté. Estoy bien, sólo fue un gran susto".

Tras ello, y en entrevista con el programa “Venga la Alegría”, Violeta Isfel explicó que se cayó de una altura de aproximadamente un metro y 20 centímetros de altura. No obstante, la famosa supo caer cómo caer para no herirse: “Caí como Spiderman, en puntas con rodillas flexionadas y manos en el piso”.

No obstante, lo más que le pasó a Violeta Isfel fue que sufrió inflamación muscular de espalda y cuello.