Violeta Isfel llora devastada por la sentencia de Pablo Lyle: "jamás tuvo la intención"

Pablo Lyle fue sentenciado a 5 años de prisión y 8 de libertad condicional, por el homicidio involuntario del cubano de 63 años Juan Ricardo Hernández, a quien golpeó y causó lesiones que le costaron la vida.

Tras darse a conocer su sentencia, mucha gente criticó en redes a la jueza, pues consideran que Pablo Lyle merecía recibir la pena máxima, que era 15 años tras las rejas.

Pues la sentencia es 5 años de Prision , pero se tomará en cuenta lo que ya llevaba retenido (4 años ) así que será 1 año en prisión , y 8 años de libertad condicional , cosa que no pasará por que será deportado en el momento que salga libre . #PabloLyle pues le salió barato pic.twitter.com/uF7ZFoKP8C — JUANGABRIELA💅🏼JACKSON (@YoZhoy) February 3, 2023

No obstante, varias personas lo defendieron e incluso señalaron que el hecho de que vaya a estar preso un año más, pues su juicio inició hace 4, es demasiado. Entre esas personas que no toman en cuenta el daño irreparable que Pablo Lyle le hizo a la familia de su víctima están la inventada de Violeta Isfel.

En entrevista con la prensa, Violeta Isfel reveló que el homicida es uno de sus mejores amigos y contó que se enteró de la sentencia mientras comía: “estaba en vivo el momento donde él habla, donde da su testimonio, su discurso, no sé cómo llamarlo, y yo pegada a la televisión”.

El homicida #PabloLyle fue sentenciado a sólo 5 años de prisión, más 8 de libertad condicional.

Este criminal fifí merecia la PENA DE MUERTE.

Solo los imbéciles, ignorantes y clasistas, defienden a este asesino.

¿Verdad @AndreaLegarreta y @tiopedritosola?#AmloLiderMundial pic.twitter.com/mHe6Q78RXl — Coperniko (@democrito99) February 4, 2023

Violeta Isfel dijo que la última vez que habló con Pablo Lyle fue el año pasado. Por ello le mandó un mensaje solidario al homicida: “esta lección de vida para Pablo, como bien lo mencionó en su testimonio, ha sido de las más duras. Él sabe que cuenta conmigo, conozco a mi amigo, él jamás tuvo la intención, es algo que lo rebasó”.

“Me duele muchísimo, pero es que no quieres ver a las personas que amas sufriendo de esta forma. Me tenía tranquila el hecho de saber que de cuando en cuando nos podíamos escribir, y ahora no; sé que el hecho de que pueda estar en esta libertad condicional a lo mejor amortiguará un poco las cosas, aunque sé que los primeros años serán muy complicados, pero yo lo llevo en mi corazón”, agregó Isfel llorando.

A Pablo Lyle, le sale baratísimo el haber quitado una vida, 5 años de los cuales 4 ya ha cumplido en la comodidad de su casa.

Seguro le duele más todo el dinero que ha gastado en abogado que la vida que quitó.

Todo por andar de mamador, se le subió la fama de una película. pic.twitter.com/Oop3RIEtT9 — El Principito (@ElPrincipitoTW) February 4, 2023

Finalmente, la famosa confesó que: “sí fui a terapia fue por él; él me veía mal y me decía ‘Ocupas terapia ya’ y justamente me pasó a su terapeuta, y es la mujer que me sacó adelante durante casi 3 años… O sea, tengo una cercanía muy particular con él, y sé que saldrá de esta como ha salido de muchas otras cosas de su vida”.

“Lo veía en la tele y lo que más tenía ganas era de abrazarlo, de decirle ‘Aquí estoy’. Espero que sí pueda acercarme un poquito a su familia porque no sé si están en Estados Unidos o acá, no hemos podido tener comunicación, peor me gustaría apoyarla a ella”, finalizó Violeta Isfel.