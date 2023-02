Citlalli Hernández apoya a Michelle Rodríguez tras ataques gordofóbicos: "haremos de lo que somos un orgullo"

Michelle Rodríguez respondió a todos los haters que la atacaron por su espectacular sesión de fotos con la revista Marie Claire, señalando que su gordofobia es un tema invisibilizado en el país, que afecta a muchas personas emocionalmente.

"Así como me veo, hago un montón de cosas. El reconocimiento de mi trabajo es importante y si estoy ahí, es porque ahí merezco estar. También cuestionan mi belleza, creo que la belleza es subjetiva. Mi cuerpo es este y es bello, es útil y trabaja para hacerme sentir cómoda. Por eso lo amo y atesoro”, señaló Michelle Rodríguez.

Así responde #MichelleRodriguez responde a quienes hacen comentarios respecto a su figura. Esto se ha visto en mayor medida luego de la portada de una revista con una sesión de fotos especial. pic.twitter.com/JJb7oy3ZaM — Carlos Quirarte (@cquirarte) February 2, 2023

“Les pido que se cuestionen dos veces antes de hacer un comentario agresivo, porque mi salud mental también es importante y hay gente que pierde la vida por comentarios como los que están haciendo. No está bien hablar de un cuerpo ajeno. Habito en un cuerpo grande y no me avergüenza, lo cuido, lo honró, lo respeto y lo disfruto. Este cuerpo me ha llevado a cumplir mis sueños”, agregó.

Muchas personas celebraron la respuesta de Michelle Rodríguez, entre ellas la morenista Citlalli Hernández, quien le envió un mensaje de apoyo a la actriz.

Citlalli Hernández subió un video en el que le dijo a la famosa que se sintió identificada con la actriz y que su video la movió a sumarse a la sororidad y promover el mensaje del amor propio.

"Es triste pensar que en pleno 2023 hablamos de que hay violencia hacia nuestros cuerpos, pero creo que es esperanzador escuchar videos como los tuyos, conocer testimonios como los tuyos y hablar en público que la gordofobia existe y que es importante combatir todo tipo de odios, todo tipo de fobias y todo tipo de violencias", dijo Citlalli Hernández.

La morenista agregó que le gustaría que las mujeres que son víctimas de este tipo de violencias puedan identificarse en mujeres como Michelle Rodríguez y remarcó que: “haremos de lo que somos un orgullo y no una vergüenza”.