¡Indignada! Curvy Zelma acusa a TikTok de “gordofobia”: le censuran FOTO en shorts

Curvy Zelma arremetió en contra de TikTok y calificó a la plataforma de “gordofóbica”, pues aseguró que le fue censurada una publicación que compartió por “violar las medidas de desnudez”.

“Me parece que acabas de hacer algo horrible y es gordofobia”, señaló la actriz y conductor.

En la imagen en cuestión, Zelma aparece realizando una pose de yoga mientras viste ropa deportiva negra.

“TikTok me borró esta imagen que publiqué hace rato porque desnudez y no sé qué. ¿Es neta? ¿Y las personas que andan en verdad desnudos?”, ironizó en sus historias de Instagram.

La conductora aseguró que en su imagen no incitaba al acto sexual y que fue censurada porque en ella mostró “un cuerpo grandote”.

“Un cuerpo curvy es tosco, es demasiado y dicen ‘no, no, no, cómo va a subir eso’”, agregó la también modelo.

Ante ello, Zelma cuestionó a TikTok la razón por la cual no baja las imágenes de cuentas de chicas delgadas, pues “también salen en short y top de ejercicio y quizá haciendo algo sexual. Piénsenlo, es gordofobia”.

“No me voy a dejar de este tipo de situaciones, no sólo por mí, por las mujeres y hombres que se suicidan a diario por este tipo de actos y porque es una red social que ojo, está a la mano de muchos niños chiquitos. Tengamos cuidado, qué apoyamos y qué no”, sentenció.