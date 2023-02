Aleida Núñez confiesa que un amigo de sus padres abusó de ella: "Me obliga a verlo con su esposa"

Aleida Núñez rompió el silencio y reveló en “La Casa de los Famosos 3” que fue víctima de abuso por parte de un sujeto que era muy amigo de sus padres cuando ella era una niña.

Aleida Núñez narró que sus papás eran muy amigos de un matrimonio que aparentaban ser buenas personas, pero todo cambió cuando el hombre la sometió y la obligó a ver como tenía sexo con su esposa.

“Me cuesta mucho hablar de esta parte, desafortunadamente teníamos aparentemente amigos de la familia. Esta persona cercana a mis padres y a mi familia un día se acercó a mí y empezó a someterme”, inició Aleida Núñez en su relato.

“Básicamente fue un abuso emocional, psicológico, me obligaba a ver a él y a su esposa cuando tenían relaciones sexuales. Para mí fue un episodio muy fuerte, muy duro, tenía mucho miedo”, agregó.

Aleida Núñez añadió que no le contó a sus papás porque pensaba que se iban a sentir culpables de lo ocurrido.

“Tenía mucho miedo porque él se hacía pasar como amigo. Tenía siete años más o menos. Nunca le dije a mis papás”, dijo.

“No quiero que piensen que tuvieron la culpa, ellos no tuvieron la culpa de nada. Ellos me han dado la mejor educación, los mejores valores. Sólo que esa persona estaba enferma, estaba dañada y la verdad por primera vez hablo de esto y espero que me comprendan”, remarcó Aleida Núñez.