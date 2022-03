¿Aleida Núñez terminó con su "sugar daddy" por dinero?

Otra historia de “amor” de la farándula llegó a su final, pues Aleida Núñez y su “sugar daddy” Bubba Saulsbury terminaron su relación.

La relación de Aleida Núñez y Bubba Saulsbury duró algunos meses y han surgido diversos rumores respecto a por qué terminaron.

De acuerdo con la revista TvNotas, Aleida Núñez habría terminado a su “sugar” tras descubrir que el empresario practica la caza de animales silvestres.

“La distancia a veces les pesaba, pero hasta eso, sabían sobrellevarla. Hubo un motivo de mayor peso que los llevó a terminar: la afición de Bubba por matar animales silvestres”, dijo a la revista una presunta amiga de la famosa.

Aleida Núñez habla de su ruptura con su "sugar"

Tras dichos señalamientos, Aleida Núñez ofreció una entrevista a diversos medios en la que señaló que rompió con el empresario por la distancia que los separaba.

“Desafortunadamente, la distancia no juega a favor. El hecho de que él esté en Texas y yo acá... la verdad sí hay muchas cosas, que, en su momento, uno quisiera compartir más de cerca, tanto emociones de felicidad o de tristeza. Y desafortunadamente, pues por la distancia, a veces eso nos afecta para que pueda haber una conexión cercana”, expresó.

Cuando los reporteros insistieron sobre la ruptura, la famosa fingió demencia y evitó contestar.

“Oye mi amor, ya saben que siempre los atiendo con mucho respeto y cariño, pero te lo juro que ahorita tenemos que grabar. No me acuerdo de eso… obviamente ahorita no puedo hablar nada, una disculpa”, remarcó.

rc