¿Verónica Castro se va a retirar?: "Tal vez sea la última película que haga"

Verónica Castro, de 70 años, podría haber anunciado su retiro de la actuación, pues la famosa pronunció una serie de palabras que implicarían que ya grabó la que podría ser su última película.

En entrevista con la revista “Caras México”, Verónica Castro habló respecto a “Cuando Sea Joven”, su más reciente película que protagoniza con Natasha Dupeyrón, quien le da vida a una versión joven de la actriz.

Verónica Castro afirmó que la película tiene un gran significado para ella y que, aunque la grabó hace tres años, podría ser su último trabajo.

“Hasta mis cejas me las tapaban. Y sí, una cana más o una cana menos, qué más da. Si me hubieran esperado unos años más, hubiera salido con el pelo blanco natural completamente. Esta cinta es como un refresh para mí, porque la grabé hace tres años y tal vez sea la última película que haga en mi vida”, expresó.

Respecto a su vida, la famosa aseguró que ya no se puede arrepentir de nada, pero lamentó haber sido muy estricta consigo misma.

“Sería tarde para arrepentirme, pero creo que hubiera tenido más cuidado. Tal vez no habría sido tan confiada de todo y de todos. A lo mejor no tendría el accidente en el elefante de haber sido de las artistas que dicen, ‘yo no me arriesgo’”, dijo Verónica Castro.

“Creo que si pudiera volver atrás no sería tan bien portada, no que me portara bien o mal, sino que hubiera sido más permisiva conmigo misma. No me permitía llegar tarde a ningún lado, llegaba antes que todos. Fui demasiado bien portada en mi trabajo y con mi familia, procurando que no les faltara nada”, remarcó.

