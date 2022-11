Aleida Núñez afirma que un ex se tatuó su nombre y labios en su zona íntima

Tal parece ser que Aleida Núñez le quiere hacer la competencia a Belinda, pues afirmó que un ex suyo se tatuó su nombre y sus labios en su zona íntima

Así lo afirmó Aleida Núñez en entrevista con la prensa, a la que le re contó cómo fue capaz de hacer que su ex novio se hiciera un tatuaje que probablemente fue muy doloroso de borrar, en especial cuando la famosa presentó al mundo a su ex sugar daddy.

“Sí, ya tuve un galán que se tatuó mis labios y mi nombre en sus partes íntimas… en la esquinita, ya saben”, dijo.

Aleida Núñez detalló cómo fue el proceso de creación de la tinta: “me puse así el bilé y luego ya lo dibujé (en un papel) y luego ya ahí el del tatuaje ya lo hizo igualito y la verdad es que lo hizo increíble”.

La famosa afirmó que su ex decidió tatuarse luego de que tuvieron un encuentro corporal y cercano del tercer tipo que lo dejó hechizado.

“Eso fue en una noche romántica me dijo ‘yo me voy a tatuar tus labios’, y yo pensé que estaba bromeando, pero no, sí se lo hizo”, contó Aleida Núñez.

Finalmente, la famosa señaló que su ex sufrió mucho por lo doloroso del tatuaje y que tuvo la zona íntima parchada por un tiempo.