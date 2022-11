Gustavo Adolfo Infante ataca a Niurka y le dice "corriente" por insultar a Cynthia Klitbo

Gustavo Adolfo Infante se lanzó contra Niurka y le dijo “corriente”, tras insultar a Cynthia Klitbo cuando la Vedette terminó con Juan Vidal.

El periodista señaló que entrevistó a Cynthia Klitbo sobre el rompimiento de Niurka y Juan Vidal y destacó que la actriz le respondió de forma elegante a la vedette.

Esto porque Niurka dijo que a ella no la “chichifeó” Juan Vidal, no le quitó dinero, incluso aseguró que él pagaba cenas y el supermercado. Sin embargo, dijo que aunque terminó con él por “tóxico”, no se arrepentía de haber criticado a Cynthia Klitbo.

te puede interesar Juan Vidal ataca a fan que se burló de que Niurka lo dejó y lo reta a golpes: "¡Payaso!"

“Ella lo manejó con las patas, cuando una persona habla ardida se ve mal. Si quieres te doy un mínimo técnico boba”, concluyó su mensaje contra Cynthia Klitbo.

Gustavo Adolfo Infante defiende a Cynthia Klitbo

Gustavo Adolfo Infante señaló que Niurka insultó a Cyntha Klitbo. “Después de la bola de insultos, majaderías, cosas tan corrientes, tan bajas, tan desagradables que dijo Niurka, porque una cosa es el personaje y otra es el abuso de la corrientez”, dijo.

Sin embargo, unos días antes, Gustavo Adolfo Infante contó que Niurka no le quiso dar entrevistas porque ella decía que a Juan Vidal no le caía bien él. Después, de esas declaraciones, es cucando el periodista se va contra la vedette.