Cynthia Klitbo ratifica denuncia contra Juan Vidal: "Es nuestra obligación"

Cynthia Klitbo ratificó su denuncia en contra de su ex Juan Vidal, a quien acusó no sólo de violencia psicológica y de género, sino también de deberle una gran suma de dinero, la cual el famoso dijo que ya cubrió.

En entrevista con los medios, Cynthia Klitbo dijo que ratificó su denuncia penal y que no tiene "nada que decirle a ese señor".

"Eso es todo lo que les puedo decir porque mis abogados me pidieron por favor, no hablara del tema… No voy a hablar de él", dijo.

Pese a su hermetismo, el cual sorprende luego de que llamó chichifo a Vidal en cadena nacional, Klitbo invitó a todas las mujeres a alzar la voz.

"Lo que le quiero decir a las mujeres es que está bien levantar la voz, nada más, que es nuestra obligación porque muchas veces llegas a la procuraduría y desistes de la demanda y acabas muerta", apuntó la famosa.