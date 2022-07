Juan Vidal presume que ya le pagó a Cynthia Klitbo: "Para los que tenían el pendiente"

Juan Vidal quiso dar que qué hablar, pues compartió en sus redes que ya le pagó el dinero que le debía a Cynthia Klitbo, y por el cual la famosa no dejaba de llamarlo “chichifo”.

En medio del pleito entre Cynthia Klitbo y Juan Vidal se dio a conocer que el actor le debía cerca de 4 mil 500 dólares (casi 90 mil pesos) a la incondicional del Rey Grupero.

Ahora, tras calumnias, pleitos y un proceso legal del que no se han dado muchos detalles, Juan Vidal subió una foto a sus historias de un ticket como muestra de que le pagó a Klitbo.

En el papel se ve que Vidal le depositó a Klitbo 80 mil pesos, y además el famoso añadió un par de mensajes en los que afirma, de una manera muy ardida, que ya no hablará del tema.

“Para todos los que tenían el pendiente. Aclaro además que no sucedió antes por oposición de la contraparte. ¿Con qué intenciones? Solo ella sabe. Doy por concluido y cerrado este tema. Llevándome grandes lecciones de vida, entre ellas quien sí, quien no y quien jamás”, señaló sin que se le preguntara al respecto.

El mensaje de Juan Vidal

"De esta mala experiencia también llevo conmigo el apoyo incondicional de muchas personas que me han acompañado durante todos estos difíciles días. Y estoy agradecido por saber que tengo tanta gente que me apoya y quiere bonito de verdad. Eso es lo más grande que me llevo de todo esto”, agregó Juan Vidal.

“A mi familia, la familia de mi hija, mis fans y mi actual pareja Niurka. Gracias, gracias, gracias por no soltarme en un momento tan difícil y vulnerable. Ahora lo que sigue…” finalizó.