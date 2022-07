Edén Muñoz confiesa que pensó en quitarse la vida: "hacerlo y que me duela menos"

Edén Muñoz rompió el silencio y confesó que por la depresión que sufría pensó en suicidarse.

Así lo dio a conocer en entrevista con “Chisme no like”, programa al que narró que se deprimió durante la pandemia de COVID.

“Yo creo que esa sensibilidad que Dios me regaló, con una pandemia que nos pausó, que de repente después de andar en la calle por todos lados, convivir con todo el mundo y platicar, y siempre tener cotorreo y hacer shows en todos lados, de repente me para y me manda a la casa y me sienta en un sillón”, dijo.

“Cuando estuve en mi peor momento sí me pasó por la cabeza y varias veces, no tanto en hacerlo, sino cómo planearlo. Fue más en el sentido de cómo hacerlo y que me duela menos, y que les duela menos a los demás”, abundó Edén Muñoz.

Edén Muñoz señaló que su esposa se dio cuenta de que pretendía cometer el máximo pecado en su religión católico-cristiana, por lo que animó para no arrebatarse la vida.

“Mi esposa siempre se dio cuenta, le platicaba incluso mis intenciones y las cosas que me pasaban por la cabeza y parte de nuestras pláticas era: ‘Oye, ¿lo que te gusta es hacer música?, pues haz música’”, dijo.

“De repente con la música empecé a tener lapsos más cortos de pensamientos que no son correctos”, apuntó Eden Muñóz.