Edén Muñoz revela que conoció a su esposa por Instagram: "Le escribí: te vi en la tienda"

Edén Muñoz está dando mucho de qué hablar, pues reveló que conoció a su esposa en Instagram, red en la que se puso a buscarla luego de que la vio en una tienda.

Así lo narró Edén Muñoz con “Radio Show”, programa al que dijo que la primera vez que vio a su esposa Paloma fue en una tienda de abarrotes, cosa que lo hizo localizarla a través de redes.

“Ahí fue la primera vez que la vi, ella iba saliendo y yo iba entrando; yo sí la vi, creo que ella no me vio, como dijo Serrat. Después la busqué por Instagram, obviamente le pregunté a mi primo cómo se llama y me dijo ‘Paloma’”, inició en su relato.

“Di con el clavo y fue como el aire de la Rosa de Guadalupe. Le escribí: ‘Te vi en la tienda’ y ahí empezó todo. Le batallé un chingo con mi señora, me dejó plantado un par de veces, luego yo se la regresé”, añadió Edén Muñoz, dando una cátedra de un cortejo tóxico.

Por si fuera poco, el famoso dijo que Paloma fue su primera “novia formal”, pues “nunca se había prestado para esa formalidad que es la que tenemos en común denominador todos: ir a su casa, abrir la puerta del carro, ir al cine”.

“Existe incredulidad de cualquier mujer con el hecho de que digan ‘Él es artista’ y el típico estigma ‘Siempre andan de gira, cuántas mujeres tendrán, ha de tener 500 hijos’, pero traté de darle la seguridad: la llevé a casa de mis papás y les dije ‘Formalizamos, ella es Paloma’. Poco a poco nos fuimos ganando a las familias”, abundó.

“Fui un desmadre y no me da pena, pero tampoco me siento orgulloso. Pero dentro de mi desmadre también tuve criterio: hasta cierto punto es complicada esa fama, esa vida perfecta que la gente cree que tienes; hice mi desmadre y creo que fue el suficiente, y ahora no quiero más eso, yo quiero tener mi familia”, finalizó Edén Muñoz.