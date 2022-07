Cynthia Klitbo y Rey Grupero se dejan ver agarrados de la mano ¿Regresaron? (VIDEO)

Cynthia Klitbo y Rey Grupero protagonizaron hace tiempo un fugaz, pero candente romance, en el que no les daba pena mostrarse mientras tenían intimidad u otros aspectos de su relación; no obstante, la pareja se separó en buenos términos y siguieron siendo amigos ¿hasta ahora?

Cynthia Klitbo y Rey Grupero asistieron juntos a una alfombra roja por la que se dejaron ver agarrados de la mano y muy cariñosos, pues se acomodaron la ropa y estaban muy pegaditos.

La pareja ofreció unas palabras a la prensa, en las cuales Cynthia Klitbo remarcó que Rey Grupero ha sido un gran apoyo en su vida.

“Yo le debo mucho a este señor, es mi apoyo ¿Sabes qué? Es mucho más bonito, porque una pareja puede tronar, pero nosotros vamos a ser hermanos y amigos para toda la vida. Ha sido mi caballero, mi Robin Hood, mi héroe”, dijo.

No obstante, dejó claro que no son pareja y que no tienen intenciones de volver, pues ahora son buenos amigos, y que además el youtuber la está ayudando en su pleito con su otro ex, Juan “el chichifo” Vidal.

No obstante, señaló que “por cuestiones legales, no puedo hablar del tema, porque eso está en manos de los juzgados”.