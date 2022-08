¿Paquita la del Barrio quiere ser la primera mujer en llegar a la Presidencia de México? (VIDEO)

Paquita la del Barrio habló de sus aspiraciones políticas, luego de que el año pasado se presentó como precandidata a diputada en Veracruz.

La artista famosa por interpretar canciones contra los hombres fue abordada por los medios, luego de que regresó de su presentación en la Feria de San Luis Potosí. Le preguntaron si se veía como la primera mujer presidenta de México y esto fue lo que respondió Paquita la del Barrio.

¿Paquita la del Barrio desea ser la primera mujer en llegar a la Presidencia de México? 🙌💃🇲🇽📺 #VLA #QuieroBailarPorSiempre pic.twitter.com/xSL05nT4O7 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 10, 2022

“No. La gente no es derecha como uno. Me gustaría hacer mucho por México. No se me da (la política). Mejor así como estoy, trabajo por mi cuenta y feliz", señaló de forma contundente Paquita la del Barrio.

Los periodistas insistieron en que Paquita la del Barrio diera su opinión sobre la política y algunos candidatos como Sergio Mayer, quien abiertamente se destapó para ir por la presidencia, pero ella evadió la pregunta y señaló que ella no sabe nada de política.

Paquita la del Barrio reveló su secreto para conservarse

Paquita la del Barrio señaló que ella se cuida trabajando y procurando su salud, ya que hace unos meses la cantante había publicado un video en el que revelaba que estaba enferma. Sin embargo, la cantante se vio tranquila tras regresar de su show en San Luis Potosí.