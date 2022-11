Juan Vidal ataca a fan que se burló de que Niurka lo dejó y lo reta a golpes: "¡Payaso!"

Niurka anunció hace poco que terminó su relación con Juan Vidal, pese a que habían anunciado que se iban a casar. La razón de la cubana fue que descubrió que el actor “es una mier**”.

“Me voy triste porque conocí a un hombre hermoso por fuera, pero hueco por dentro, un hombre que él mismo reconoce que es una mier** para las relaciones. No hubo infidelidad porque a mí esas mam*** no me molestan. Yo no soy una mujer celosa de infidelidad y eso”, dijo.

La noticia no sólo le agradó a personas como Rey Grupero, sino que también a le divirtió a los fans de la farándula, quienes no dejaron de burlarse de Juan Vidal.

Y al parecer Juan Vidal es un Completo machito agresivo, pues no dudó en estar a una pelea a un fan que se burló de él en redes.

“Sí serás Juan. Tan inmaduro. Ojalá que Niurka te dé una patada en el cu*** porque, la verdad, ella te queda grande”, opinó una persona sobre el hecho.

Y tal parece ser que Juan Vidal tiene muy checadas las redes de su ex, pues no dudó en contestarle al fan con agresividad y poca inteligencia:

“Te voy a dar la atención que estás buscando. ¿Por qué no intentas tú darme la patada? A ver cómo te va, payaso”, le dijo.