Niurka confiesa por qué terminó con Juan Vidal: "Me voy triste" ¿Qué le hizo? (VIDEO)

Niurka confirmó que terminó su relación con Juan Vidal, después de que habían anunciado su compromiso.

La vedette señaló que Juan Vidal es muy tóxico, por lo que decidió sacarlo de su vida, sin embargo, aclaró que aún lo ama.

“Ya terminé con Juan. No es necesario despotricar porque él me dijo: ‘Reconozco que soy una mier… para las relaciones’ esto hizo que yo no lo tomara personal”, contó Niurka.

La vedette dijo que se va triste porque ella lo quiere, pero señaló que Juan Vidal no es un hombre bueno por dentro.

“Yo me voy triste porque conocí un hombre hermoso por fuera pero hueco por dentro, un hombre que viene arrastrando solito su propia cabeza, él solo pisoteó eso bonito”, dijo.

Niurka se lanza contra Cynthia Klitbo otra vez

Pese a que Niurka terminó con Juan Vidal no le dio la razón a Cynthia Klitbo, quien tachó al actor de “chichifo”, pues la vedette aseguró que él pagaba las cosas en su relación.

“No fue un chichifo conmigo, él pagó el súper, pagó cenas, viajamos en compañía. Lo amo, pero prefiero quitármelo de arriba porque es una cosa muy tóxica”, señaló Niurka.

“Ella lo manejó con las patas, cuando una persona habla ardida se ve mal. Si quieres te doy un mínimo técnico boba”, concluyó su mensaje contra Cynthia Klitbo.