Bloquean a Yeri Mua de TikTok por mostrar parte íntima en transmisión en vivo (VIDEO)

La influencer Yeri Mua fue bloqueada de TikTok por querer retar la censura de la plataforma de videos cortos.

Yeri Mua contó en Instagram que TikTok le bloqueó la posibilidad de hacer lives, luego de que en una transmisión en vivo la influencer mostró parte de su pecho desnudo.

“Niñas, estaba en live en TikTok y no me di cuenta que se me bajó la blusa, un poquito, se me vio un pedacito del pezón, un pedacito y ya me bloquearon de hacer lives para siempre”, dijo Yeri Mua en sus historias de Instagram.

Yeri Mua dijo que es muy mal hablada y que por eso y por mostrar su cuerpo “por error” está bloqueada de TikTok.

“Ustedes saben que yo soy bien grosera, muchas palabras pues bien bonitas verdad. Entonces ya TikTok me puso así de estás bloqueada de hacer lives por siempre por chicho... y grosera y pues ni modo, me tocó atacarme, me ataqué”, dijo la influencer.

Yeri Mua y el día que la cortaron en vivo

Yeri Mua es una de las influencers más polémicas junto con Karely Ruiz, y recientemente el novio de Yeri Mua la cortó en una transmisión en vivo.

Después de eso, Yeri Mua publicó un video llorando y dijo que la habían terminado por un mal entendido que ocurrió en una fiesta.