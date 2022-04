Ivonne Montero destroza a Aleida Núñez: "Se agarró a gritos con diseñadores de vestuario"

Luego de que Aleida Núñez abandonó la obra “Amor de Tres”, Ivonne Montero arremetió en contra de su excompañera y reveló que la enemistad que habían planeado para atraer público se salió de control y que la famosa comenzó a insultarla y querer pasarse de lista con ella en escena, además de que fue tóxica con la producción.

Cabe recordar que cuando fue la conferencia de prensa de la obra, ambas actrices se pelearon y protagonizaron un penoso momento que al parecer escaló mucho más.

Tras dejar la obra, Aleida Núñez negó haber sido despedida por insultar a sus compañeros de obra y tener maña actitud, cosa de la cual Ivonne Montero tiene otros datos, pues aunque admitió que sus primeras peleas fueron actuadas, Aleida se ensañó con ella y no dejaba de humillarla.

“Llegó un momento en el que ella me comenzó a decir: ‘put**’ en escena. Me empezó a decir: ‘Eres una envidiosa más’ o ‘envidiosa’, y pues no, lo que menos tengo yo es envidia, y menos hacia ella”, dijo Ivonne Montero a los medios.

“Se empezó a hacer más fuerte el asunto, empezó a insultarme en escena, empezó a decir que yo la empujé en ese video chusco que hicimos y así ya no se vale”, añadió.

Ivonne Montero afirmó estar decepcionada de Aleida Núñez, pues la conocía desde hace años y nunca creyó que se volviera así con ella.

“Cambió toda la percepción que yo tenía de ella, sinceramente. De conocernos hace muchos años, de compartir el mismo representante. Lamentablemente todo se suscitó por yo abrir la boca, sí, un poco sensata, honesta, y hacerlo con la persona menos indicada”, apuntó.

Aunado a ello, Ivonne Montero reveló que Aleida Núñez no sólo era tóxica con ella, sino con toda la producción de “Amor de tres”.

“Era algo que se venía platicando desde el inicio, era una inconformidad en todos, pero te estoy hablando de vestuaristas, se agarró a gritos con diseñadores de vestuario, el que puso las coreografías. Ella era de que ‘si no pasa esto, yo no entro a escena’, siempre como imponiéndose, como amenazando”, ventiló.

