Ivonne Montero revela que Humberto Zurita la agredió físicamente en “Secretos del alma”

Ivonne Montero rompió el silencio y reveló que el actor Humberto Zurita la agredía físicamente durante los rodajes de la telenovela “Secretos del alma”.

Así lo contó Ivonne Montero a “Sale el Sol”, programa al que la actriz narró como fueron las múltiples agresiones físicas de Humberto Zurita durante los rodajes de la telenovela que se estrenó en 2008.

Ivonne Montero contó que, cada vez que terminaba de graba una escena con Humberto Zurita, el actor la empujaba sin ningún motivo, cosa que él agarró como costumbre.

“Teníamos una escena de beso, entonces me besaba como nadie porque eso sí lo hacía, y de repente me empujaba, me quitaba de un empujón. Nunca entendí la razón, yo siempre me porté igual, siempre he sido muy respetuosa de mis compañeros”, explicó la actriz.

Ivonne Montero agregó que llegó un momento en el que no soportó más las agresiones físicas de Humberto Zurita, por lo que explotó contra su compañero.

“Yo ya venía cargando con sus faltas de respeto continuas, de empujarme. Hubo un momento en que yo llegue y dije bueno, si hoy sucede por mínimo que sea, no voy a aguantar. Y sucedió, abrí la boca y fue un encontronazo muy, muy fuerte”, recordó.

