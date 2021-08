Momento exacto del arresto del productor de TV acusado de violar a una actriz (VIDEO)

La Fiscalía de la CDMX publicó un video del momento de la detención del productor de televisión Alan Serna, quien está acusado de violar a una actriz.

De acuerdo con la información que se dio a conocer en días anteriores, el productor, quien ha trabajado en Televisa y TV Azteca, organizó un supuesto casting para Disney Channel y citó a la actriz, sin embargo, todo resultó ser falso para agredirla sexualmente.

La Fiscalía emitió un comunicado en el que informó que el productor de televisión fue detenido por agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del hombre, buscado desde enero pasado.

Agentes de la @PDI_FGJCDMX aprehendieron a un hombre buscado desde enero pasado, por la probable comisión de los delitos de privación de la libertad con fines sexuales y violación agravada, ocurridos en la colonia Periodistas, alcaldía Miguel Hidalgo https://t.co/LhmoDqI8BU pic.twitter.com/WSRnH8vnYI — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 15, 2021

El productor de televisión fue arrestado en la colonia Condesa, tras la lectura de sus derechos constitucionales, el aprehendido fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y puesto a disposición del juez que lo requirió.

Las autoridades reiteraron que al hombre se le presume inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Víctima de Alan Serna relata su testimonio

La joven agredida por Alan Serna se identificó como Tabbatha Buerón y subio a YouTube un video en el que relató su testimonio del ataque. Ocurrido el pasado 21 de enero.

La joven contó que el productor Alan Serna la contactó un día antes del presunto casting para Disney Channel.

Alan Serna y Martha Higareda Especial

“Yo me emocioné mucho porque es una de las cosas que siempre he querido hacer, vi la oportunidad y no dudé en tomarla. Alan Serna me contactó y me dijo que tenía el perfil de una de los personajes de la serie”, señaló.

Tabbatha acudió a una cita en un restaurante en la zona de Toreo de Cuatro Caminos, de donde el productor la llevó a las supuestas oficinas de Disney Channel en la CDMX. Durante el trayecto el señor le pidió que fueran amigos y que le gustaba.

“Durante la plática me pregunta: ‘¿Qué me dirías si te digo que me gustas y quiero que tu carrera crezca, que seas famosa y que brilles, que llegues lejos?”, le dijo.

Pese a la negativa de la joven, Alan Serna la llevó a un hotel, donde la agredió sexualmente.