Productor de TV es detenido por violación; prometió papel en Disney Channel a víctima

Alan Serna, productor de TV y director de la empresa Televix, fue detenido bajo el cargo de violación; le prometió a su víctima ser parte de una serie de Disney Channel.

De acuerdo con los reportes, Alan Serna organizó una supuesta audición para un programa de Disney Channel, durante la cual agredió sexualmente a una joven, quien interpuso una denuncia contra el productor ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Alan Serna, productor de televisión, fue capturado en las calles de la colonia Narvarte.

Víctima de Alan Serna relata su testimonio

La joven agredida por Alan Serna se identificó como Tabbatha Buerón y subio a YouTube un video en el que relató su testimonio del ataque. Ocurrido el pasado 21 de enero.

La joven contó que el productor Alan Serna la contactó un día antes del presunto casting para Disney Channel:

“Yo me emocioné mucho porque es una de las cosas que siempre he querido hacer, vi la oportunidad y no dudé en tomarla. Alan Serna me contactó y me dijo que tenía el perfil de una de los personajes de la serie”, señaló.

Tabbatha acudió a una cita en un restaurante en la zona de Toreo de Cuatro Caminos, de donde el productor la llevó a las supuestas oficinas de Disney Channel en la CDMX. Durante el trayecto el señor le pidió que fueran amigos y que le gustaba:

“Durante la plática me pregunta: ‘¿Qué me dirías si te digo que me gustas y quiero que tu carrera crezca, que seas famosa y que brilles, que llegues lejos?”, le dijo.

Pese a la negativa de la joven, Alan Serna la llevó a un hotel, donde la agredió sexualmente.

En su video, Tabbatha aseguró que posiblemente existan más víctimas, pues conocidas suyas le contaron que Alan Serna es había hecho una cita similar. Por si fuera poco, el productor fue denunciado en 2019 en la cuenta de #MeTooCineMexicano.

Alan Serna a trabajado en proyectos como “Casi Divas”, El Estudiante”, “Capadocia” y “XY”.