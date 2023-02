La Casa de los Famosos: Tunden a Nicole Chávez por despreciar a Dania; la tachan de clasista (VIDEO)

Nicole Chávez es una de las concursantes menos queridas en el programa de La Casa de los Famosos y esta vez los usuarios la tundieron por un comentario que hizo contra su compañera Dania Méndez.

Como en todas las temporadas de La Casa de los Famosos, los participantes se dividen en varios bandos, en esta ocasión Paty Navidad no es aceptada en el bando en el que estaba con Nicole Chávez.

Dania Méndez decidió apoyar a Paty Navidad y no a Nicole Chávez ni al Rey Grupero, quien también es del mismo bando.

Así que Nicole Chávez hizo un comentario para menospreciar a su compañera Dania Méndez y su trabajo.

“A mí, de verdad, me vale. Esa morra tiene que trabajar para vivir, yo no. Entonces me da igual si me nominan y me voy esta semana”, dijo Nicole Chávez en el programa, por lo que las redes comenzaron a atacar a la hija de Julio César Chávez.

Exparticipantes de Acapulco Shore defienden a Dania de Nicole Chávez en La Casa de los Famosos

El comentario de Nicole Chávez causó polémica, ya que los usuarios salieron a defender a Dania Méndez, entre ellos los excompañeros de Acapulco Shore de la influencer.

“Qué pena que para sentirse un poquito mejor tenga que menospreciar a Dania de esa forma… querida cómprate más autoestima con ese dinero que presumes tener”, “Qué horror el comentario tan de mal gusto que salió de tu boca Nicole…, que lástima de verdad que en el mundo siga habiendo personas con esa mentalidad, que afortunada fuiste de nacer en cuna de oro; lastima de ese corazón tan podrido”, escribieron Rocío y Leslie de Acapulco shore.

“Todos trabajamos para vivir por si no sabe”, “Parece que ser hija de su papá rico es lo único que tiene de personalidad Nicole”, “Ni con todo el dinero que presumes que tienen tus papas cada que tienes la oportunidad puedes comprar los valores y educación”, fueron los otros comentarios que escribieron el resto de los usuarios.

