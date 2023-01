Julio César Chávez ARREMETE contra críticos de su hija Nicole: "Dejen de estar ching..." (VIDEO)

Fiel a su estilo, el exboxeador Julio César Chávez confrontó y arremetió contra los críticos de su hija Nicole, quien generó polémica con su aparición en el reality show "La casa de los famosos".

"El César del Boxeo" envió un contundente mensaje en Twitter a todos los detractores de sus hijos, pues también resaltó que varios aficionados hablan mal de Julio César Jr. y de Omar.

"A todos esos amargados y amargadas que están hable y hable y ching... y ching... con mi hija, quiero decirles que en lo particular estoy muy contento. "Cuando no ching... a mi hijo (Julio Jr.), ching... con Omar o ching... con mi hija. Así que a quien no le guste, pues no la vean y dejen de estar ching..., por favor", dijo Julio César Chávez en el video que compartió.

Gracias para los que apoyan a mi hija, a los que no ya saben a donde los mando 🥊#hijadetigrepintito pic.twitter.com/PdihYtGg65 — Julio César Chávez (@Jcchavez115) January 25, 2023

El expugilista sonorense le puso como condición a Nicole para participar en "La casa de los famosos" que no se bese con alguno de los otros integrantes de este reality show.

La hija de Julio César Chávez tiene novio, pero confirmó que su padre es celoso. "Ya le prometí que me voy a portar muy bien, que no tiene nada de qué preocuparse, traigo muy buena escuela de defenderme y de sabiduría", dijo Nicole al respecto.

"Canelo" llama desperdicio a Julio César Chávez Jr.

Aunque 2022 no fue el mejor año para Saúl Canelo Álvarez, el boxeador mexicano sigue siendo la cara del deporte a nivel mundial y se toma el tiempo para su regreso a los ensogados, luego de una operación en una de sus manos.

El año pasado el Canelo se subió dos veces al ring y dividió resultados, pues perdió en su primera pelea ante el ruso Dmitry Bivol por el campeonato de peso semicompleto, pero se recuperó ante GGG para poner punto final a la trilogía.

Con el destino en sus manos y una gran baraja de posibles rivales, el púgil tapatío fue claro y en entrevista con la revista GQ calificó a Julio César Chávez Jr. como "un desperdicio", por lo que podemos descartar una segunda pelea entre ambos, recordando que se enfrentaron en 2017.

EVG