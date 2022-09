"Canelo" Álvarez vs Gennady Golovkin: Los mejores memes que dejó la trilogía entre el mexicano y el kazajo

Como se ha vuelto toda una costumbre en cada pelea de box de Saúl "Canelo" Álvarez, independientemente del resultado, los memes no se hicieron esperar tras la victoria del mexicano en la trilogía contra el kazajo Gennady Golovkin.

El jalisciense salió victorioso al imponerse al asiático en la T-Mobile Arena por decisión unánime, con lo que retuvo sus campeonatos de los pesos supermedianos.

La edad de GGG, quien tiene 40 años (a diferencia de los 32 del "Canelo") fue el principal motivo de burla de los internautas en las redes sociales, pues en varios momentos de la pelea se notó cansado y lento el originario de Kazajistán.

Los últimos rounds de la pelea del Canelo vs Golovkin pic.twitter.com/H5qBbflscn — Bacon Cats (@Baconcatsmx) September 18, 2022

El Canelo intentando que Golovkin tire golpes pic.twitter.com/pbwIIZTiNO — Analistas (@SomosAnalistas_) September 18, 2022

#LoQuiereNoquear El "Triple G" durante la pelea vs el canelo. pic.twitter.com/ObjR58l1B5 — Tato Garcia (@TatoGarcia8) September 18, 2022

Otra situación de la cual los memes hicieron de las suyas fue el hecho de que varios aficionados consideraron aburrido el tercer combate entre Álvarez Barragán y Golovkin, pues irónicamente indicaron que estaban mejores las peleas entre Don Ramón y el Profesor Jirafales en el "Chavo del 8".

Fue la segunda victoria del "Canelo" Álvarez sobre Gennady Golovkin, a quien ya había derrotado en septiembre del 2018, mientras que en septiembre del 2017 su pleito acabó en empate.

¿"Canelo" le hace el feo a peleas contra mexicanos?

Momentos después de su victoria contra Gennady Golovkin en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, el tapatío Saúl "Canelo" Álvarez dejó en claro que no tiene en mente enfrentar a boxeadores mexicanos.

El jalisciense aseguró que los otros representantes tricolores no representan lo mismo que él y que su interés es medirse ante los mejores del mundo.

"Cuando dije que no peleo contra un mexicano es porque siento que yo represento a México y no es lo mismo ellos que yo, por eso lo digo y no es arrogancia. A los mejores del mundo me les he pegado un tiro", afirmó el "Canelo".

EVG