¿”Canelo" Álvarez le hace el feo a peleas contra mexicanos?; "A los mejores del mundo me les he pegado un tiro"

Momentos después de su victoria contra Gennady Golovkin en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, el tapatío Saúl "Canelo" Álvarez dejó en claro que no tiene en mente enfrentar a boxeadores mexicanos.

El jalisciense aseguró que los otros representantes tricolores no representan lo mismo que él y que su interés es medirse ante los mejores del mundo.

"Cuando dije que no peleo contra un mexicano es porque siento que yo represento a México y no es lo mismo ellos que yo, por eso lo digo y no es arrogancia. A los mejores del mundo me les he pegado un tiro", afirmó el "Canelo".

Otra situación que descartó tajantemente el originario de Guadalajara, Jalisco, fue sostener un combate contra el estadounidense de ascendencia mexicana David Benavidez, de quien aseguró que no ha conseguido nada.

"¿Cómo voy a pelear con un Benavidez que no ha ganado nada y así los demás perdedores, no me falten al respeto con eso. Siempre dicen que no quiero peler con X o Y y cuando lo enfrento le gano", concluyó el "Canelo" Álvarez, quien con su victoria sobre GGG retuvo el título mundial indiscutible de peso supermediano.

Esto vale el exclusivo y lujoso zarape del "Canelo" Álvarez

Saúl "Canelo" Álvarez se presentó ante el boxeador kazajo Gennady Golovkin en la T-Mobile Arena de Las Vegas, donde sorprendió a los fanáticos al salir rumbo al ring con un exclusivo y costoso zarape personalizado de la marca Dolce & Gabbana.

El púgil mexicano lució la lujosa prenda que de acuerdo a medios nacionales tiene un valor de 89 mil pesos y generó polémica, sin embargo, no es la primera ocasión en la que Álvarez Barragán sale a uno de sus combates con este atuendo.

En su reyerta ante el estadounidense Caleb Plant en noviembre del año pasado, cuando "Canelo" se convirtió en campeón indiscutido de peso supermedio, el originario de Guadalajara volvió a desfilar con un poncho.

