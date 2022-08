Más allá de los múltiples logros que consiguió en 25 años de carrera como boxeador, para Julio César Chávez el 10 de agosto es una fecha muy especial y significativa, pues fue justo en un día así que decidió hacer a un lado el alcohol y las drogas.

Este miércoles, el "César del Boxeo" compartió un video en sus redes sociales para compartir con sus seguidores su festejo por cumplir 13 años de haber dejado esos dos vicios.

"Hola amigos, como ven, a través de mi carrera gané muchos campeonatos mundiales, pero hoy es un día muy especial. Hoy cumplo 13 años limpio, sin alcohol y sin drogas, creo que ese es el título más grande que he ganado", comentó la leyenda del box mexicano y mundial al principio de su video.

Eso no fue todo, pues el expugilista originario de Ciudad Obregón, Sonora, prometió dejar pronto otra adicción: el cigarro.

"Ya saben que cuando uno deja una adicción pues se refugia uno en el cigarro y hoy he hecho la promesa de que ya no voy a fumar”, agregó el excampeón mundial de box en tres divisiones (superpluma, ligero y superligero).

Julio César Chávez le pagó un dineral a Nacho Beristáin

Julio César Chávez en una de sus peleas se juntó con otra de las grandes personalidades del deporte, como lo es Ignacio Beristáin, histórico entrenador de varios campeones mundiales. Juntos trabajaron en una sola pelea y el pago que recibió Don Nacho lo dejó sorprendido.

En charla con el expúgil Érik “El Terrible” Morales, para su canal de YouTube Un Round Más, Nacho Beristáin contó la vez que trabajó con el "César del Boxeo" para su combate ante Miguel Ángel González en la Plaza México en 1998, mismo que terminó en un controvertido empate.

"Sólo trabajé en una pelea, porque era un pedo, había un ching* de cabron** con él, pisotones y aventones, jalones. Julio le dijo a Ricardo López: 'oye, préstame a tu entrenador', y este le dijo: 'sí, como no'. Ya después Julio me habló y le dije que no había problema, 'yo estoy contigo'", comenzó rememorando el entrenador.

"Subí con él ante Miguel Ángel González y ya luego nos fuimos y me habla y me dice: 'oye cabr** por qué te fuiste, vente a echar una cerveza’, le dije que ya era tarde, que ya me iba a dormir; 'vente que necesito hablar contigo’, me insistió y cuando llegué le pidió al contador: 'hey, hazle un cheque por 40 mil dólares a Beristáin’, le dije: 'cómo', y me reviró, 'qué, a poco quieres más, si trabajaste como 40 minutos’, la realidad es que yo lo iba a hacer gratis, pero me insistió, estaba agradecido, es un gran tipo”, sentenció.

