BOX: Julio César Chávez explota y hace pedazos a Ryan García: "no veo pendeja**"

Julio César Chávez, leyenda del boxeo mexicano, siempre ha dicho lo que cree sin miramientos y esta ocasión explotó contra el joven peleador mexicoamericano Ryan García al asegurar: "yo no veo pendejad**".

El "César del Boxeo" le preguntaron sobre la pelea que "King Ryan" sostuvo ante Javier Fortuna y fue cuando lanzó su dura contestación, sin embargo, aclaró que hablaba estrictamente del plano deportivo, pues mantiene buena relación con García.

It’s in my blood pic.twitter.com/BL8tIzNGiO — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) June 14, 2021

"Es buen amigo, me cayó muy bien (Ryan García). Me habló por teléfono el día de su pelea, pero no vi su pelea, la verdad", explicó "El Gran Campeón Mexicano" en entrevista para el canal de Youtube Fight Hub TV.

Una vez clarificadas sus palabras, el expúgil regresó a lo deportivo y aseguró: "Le va a ir mal (a Ryan), porque a Gervonta Davis lo he visto pelear. Es un peleadorazo. Yo pienso que va a noquear a Ryan García".

Y para ponerle punto final a la situación, Julio César Chávez dejó ver que el contendiente de peso ligero se equivoca al no considerar importante obtener títulos mundiales, pues el nacido en Sonora cree que esos pensamientos "están jodidos".

Ryan García noquea en Dior a Javier Fortuna

El polémico peleador mexicoamericano Ryan García causó furor en su combate de box ante el dominicano Javier Fortuna, pues salió al ring con un exclusivo y lujoso atuendo de la marca Dior.

La marca francesa se estrenó en los encordados con un atuendo diseñado por Kim Jones, el cual incluía diamantes y más de 3 mil piedras Swarovski (zafiros, cobalto y montana).

Los pantalones cortos que "King Ryan" utilizó eran de seda y tenían el motivo oblicuo de Dior en cuero azul, además de una placa de corona de cobre martillada a mano. Al finalizar la pelea el púgil portó un suéter Dior Cactus Jack que ronda los dos mil doscientos dólares.

.@Dior debuta en el box y viste al boxeador México-norteamericano #RyanGarcía en su combate vs Javier Fortuna en Los Ángeles, California. El look diseñado por Kim Jones incluía diamantes y más de 3,000 piedras Swarovski, piedras preciosas como zafiros, cobalto y montana pic.twitter.com/lrCUzAAS3w — Ángel Vázquez (@4ngelVazquez) July 18, 2022

Sin sobresaltos de más, Ryan García derrotó después de seis rounds a Javier Fortuna en el esperado combate de box por el título de peso ligero del CMB, mismo que se llevó a cabo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California.

El pugilista estadounidense de ascendencia mexicana consiguió la victoria por la vía del nocaut en el round 6, cerrando así una noche tranquila, pues en ninguno de los asaltos se vio realmente en peligro.

De esta manera, el oriundo de Los Alamitos, California, logró la victoria 23 de su carrera como boxeador y la 19 por la vía del nocaut. Hasta el momento se mantiene invicto desde su debut en el 2016.

aar