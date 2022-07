BOX: Mike Tyson sorprende al confesar que ve muy cerca su muerte

No es tan común que un deportista en activo o retirado hable acerca de la muerte. Sin embargo, Mike Tyson, exestrella de box, platicó al respecto e hizo una sorprendente confesión.

Iron Mike reveló en una charla con el terapeuta Sean McFarland en su podcast Hotboxin que presiente que su muerte está cerca. El pasado 30 de junio cumplió 56 años de edad.

"Todos vamos a morir algún día, por supuesto. Cuando me miro en el espejo, veo esos pequeños puntos en mi cara y digo ‘Guau. Eso significa que mi fecha de vencimiento se acerca, que será muy pronto’", indicó el expugilista, quien ganó 50 de las 56 peleas de box que disputó a lo largo de su carrera.

Otra de las sorprendentes confesiones de Kid Dynamite fue en torno al dinero, al cual definió como una falsa sensación de seguridad

"El dinero te da la falsa sensación de seguridad. Crees que nada puede pasar. No crees que los bancos pueden colapsar. Crees que eres invencible cuando tienes mucho dinero, lo cual no es cierto. Por eso siempre digo que el dinero es una falsa sensación de seguridad", resaltó.

Mike Tyson habla de su faceta violenta

Otro tema que abordó el exreferente del box fue su carácter violento, el cual afirmó que le causa temor, esto en alusión a que hace algunos meses golpeó a un pasajero en un avión.

"Tengo tanto miedo de ser tan violento. No puedo controlar mi violencia. ¿Tiene eso algún sentido para ti? Yo soy Mike Tyson. Estoy jodidamente asustado de todo. Lo único que sé es atacar, ellos no creen que me odio", subrayó al respecto.

El último combate de box del originario de Brooklyn, Nueva York, fue el 11 de junio del 2005, cuando se retiró con una derrota a manos del irlandés Kevin McBride.

EVG