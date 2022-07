BOX: GGG destroza al "Canelo" y le recuerda su dopaje; "efectos de ciertas sustancias"

Gennady Golovkin arremetió contra Saúl Álvarez en la previa de su tercer combate de box, pues GGG le recordó al mexicano el episodio de dopaje que vivió e ironizó que debido a este suceso el ánimo del "Canelo", en las conferencias de prensa, no ha sido el más amistoso.

“Ni siquiera sé cómo explicarlo. Tal vez, sean solo los efectos secundarios de ciertas sustancias que metió dentro de su cuerpo. Trato de tomarlo como parte del evento deportivo, nada personal. Pero las palabras que elige decir son inexplicables realmente”, dijo GGG para Boxing Scene.

Y es que el "Canelo" ha mencionado en cada oportunidad que tiene que la pelea ante Golovkin será personal, a lo que el campeón de peso medio había respondido que para él no lo era y reveló que no pensaba en volver a subir al ring con el tapatío.

"En algún momento, dejé de esperar que esta pelea se llevara a cabo, porque hubo ciertas obligaciones contractuales que no se cumplieron. Surgieron problemas legales y la pandemia. Dejé de esperarla, pero terminó por hacerse realidad. Estoy muy feliz de que se lleve a cabo ahora", dijo.

El peleador de 40 años de edad reconoció que la trilogía ante el mexicano esta siendo posible por la derrota que sufrió el "Canelo" ante el púgil ruso Dmitry Bivol, en donde el europeo retuvo su cetro semipesado de la AMB.

"Su derrota en la pelea con Bivol lo devolvió a la realidad. Probablemente, le enseñó a tratar el boxeo con mayor seriedad. De todas formas, conociendo ciertos detalles, sabía que esta pelea se iba a dar, independientemente del último resultado que recibió Álvarez", detalló.

Por último, Gennady Golovkin dijo que no tiene nada que demostrar ante Álvarez Barragán, aunque en sus dos combates previos uno terminó en empate y el otro en una polémica decisión en favor del mexicano.

"No creo que necesite demostrarle nada a nadie. Necesito ser yo mismo, hacer mi trabajo y manejar la pelea. Se convirtió en un luchador más atractivo, porque es el centro de atención de su promotor. Él lo trajo de regreso y reorganizó su mazo de cartas. No me afectará", concluyó.

¿Cómo fue el dopaje del "Canelo" Álvarez?

El "Canelo" tuvo un polémico episodio de dopaje que le trajo una suspensión de seis meses por parte de la Comisión Atlética de Nevada. El mexicano dio positivo por clembuterol, aunque concluyó que la había ingerido involuntariamente al consumir carne contaminada.

El doping de Saúl Álvarez se dio dos meses antes del segundo combate del púgil ante Gennady Golovkin, por lo que la pelea tuvo que ser aplazada y GGG no dejó pasar la oportunidad de explotar ante el "Canelo".

"Esto es el 'Canelo'. Esto es su equipo. Esto es Golden Boy Promotions. 'Canelo' está haciendo trampa. Están usando drogas y todos pretenden que no pasa nada", dijo GGG previo a perder contra el tapatío en Las Vegas.

