BOX: ¡SIN PIEDAD! Andy Ruiz defiende al "Canelo" Álvarez y destroza a Ryan García

En días recientes Ryan García ha lanzado duros comentarios sobre Saúl Álvarez y Eddy Reynoso, su entrenador, pero no contaba con que Andy "Destroyer" Ruiz saliera en defensa del "Canelo".

"Sé que hay gente como Ryan que a veces les gusta hablar mucha mierda. Yo no soy así. Incluso no habló así ni de la gente contra la que no peleo. Yo estoy enfocado en mí. Siento que algunos viven en su pequeño mundo", dijo Ruiz en declaraciones que recogió el medio Izquierdazo.

El contendiente de peso completo no es el único que le ha respondido a "King Ryan", pues hace unos días Floyd Mayweather arremetió contra el joven californiano y le indicó que sólo hablé del "Canelo" Álvarez cuando su carrera sea igual de exitosa.

BOX | ¿Andy Ruiz deja al Canelo Team?

La próxima pelea de Andy Ruiz es ante el cubano Luis Ortiz, el 4 de septiembre, pero para esta reyerta el mexicoamericano está entrenando con Alfredo Osuna y no con "Canelo" Álvarez y Eddy Reynoso, por lo que se rumoró de una posible ruptura entre el equipo y el boxeador.

"Nunca me faltaron al respeto ni nada por el estilo. Tengo mucho cariño por Eddy Reynoso y Canelo Álvarez. El gimnasio es muy bueno y no significa que no vaya a volver nunca, tengo mucho cariño por todos los que trabajan ahí. Podría darse en un futuro", lanzó el "Destroyer".

aar