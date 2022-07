BOX: Alejandra Ayala revela que no podía caminar tras salir del coma por brutal nocaut

Dos meses después de haber entrado en coma inducido por el brutal nocaut que sufrió en su pelea de box ante la escocesa Hannah Rankin, la pugilista mexicana Alejandra Ayala reveló que tras salir del coma no podía caminar.

"No recuerdo tanto cuando me desperté, pero recuerdo que estaba feliz de ver a mis papás y decir ‘tengo otra vida por delante’. Al despertar no podía caminar, no podía hablar, no podía hacer mil cosas que ahorita hago y los doctores me habían dicho que no podría hacer en año y medio, están sorprendidos", comentó Ayala en el canal de YouTube ‘No puedes jugar boxeo’.

La boxeadora originaria de la Ciudad de México aseveró que no sufrió estragos mayores debido a que su entrenamiento y preparación fue adecuada, lo que fue fundamental para su pronta recuperación.

"Esta fue mi mejor pelea de las 20 que he tenido como profesional, de hecho, los doctores están sorprendidos y me dijeron que tuvo mucho que ver la excelente preparación que tuve en los tres meses previos a la pelea", resaltó.

La pugilista de 34 años de edad tiene marca de 14 victorias y seis derrotas en 20 combates de box; ocho de esos triunfos los consiguió por la vía del nocaut.

Leyenda del box afirma que ve muy cerca su muerte

No es tan común que un deportista en activo o retirado hable acerca de la muerte. Sin embargo, Mike Tyson, exestrella de box, platicó al respecto e hizo una sorprendente confesión.

Iron Mike reveló en una charla con el terapeuta Sean McFarland en su podcast Hotboxin que presiente que su muerte está cerca. El pasado 30 de junio cumplió 56 años de edad.

"Todos vamos a morir algún día, por supuesto. Cuando me miro en el espejo, veo esos pequeños puntos en mi cara y digo ‘Guau. Eso significa que mi fecha de vencimiento se acerca, que será muy pronto’", indicó el expugilista, quien ganó 50 de las 56 peleas de box que disputó a lo largo de su carrera.

