BOX: Alma Ibarra, pugilista que pidió que se detuviera su pelea, anuncia su retiro

Alma Ibarra, la pugilista mexicana que el pasado fin de semana pidió que se detuviera su pelea contra la estadounidense Jessica McCaskill, anunció su retiro del box después de una carrera de 15 años.

"Hoy, después de 15 años, digo adiós al boxeo, un retiro que había postergado por 6 meses y hoy me da la paz y tranquilidad que mi vida necesita, me voy tranquila porque sé que a pesar de todo, siempre estuve ahí, picando piedra y remando contra corriente para salir adelante, gracias boxeo porque a pesar de que fuiste muy duro conmigo, me diste muchísima alegrías e increíbles personas", indicó respecto a su decisión Ibarra en una carta que compartió en Facebook.

Al principio de la misiva, Alma Ibarra hizo énfasis en que más allá de lo sucedido el pasado fin de semana, ya tenía medio año con depresión, motivo por el que ya había tomado la decisión de dejar el box.

Foto: Facebook de Alma Ibarra

"Es fácil criticar sin saber el trasfondo de las cosas. Desde hace seis meses entré en una depresión y me era muy difícil inclusive levantarme de la cama a entrenar y había decidido retirarme, me dejé convencer de que no era lo correcto sin buscar ayuda", subrayó la regiomontana.

Alma Ibarra considera un error la pelea de box con McCaskill

La boxeadora reconoció en la misma carta que fue un error haber aceptado el combate ante Jessica McCaskill, pues a pesar de que físicamente se sentía en forma, algo dentro de ella no la tenía del todo tranquila.

"Acepté la pelea y fue tal vez uno de los errores más grandes que cometí ya que fueron semanas muy complicadas. Tuvimos un cierre de campamento increíble el cual nos ilusionaba, físicamente nunca había estado mejor pero algo en el fondo de mí seguía sin estar bien, lo ignoré y en el momento crucial mi mente colapsó”, indicó.

Finalmente, la ahora expugilista hizo hincapié en que la carta también la hizo para visibilizar la importancia de la salud mental en los deportistas.

“La salud mental es tan importante como la física y más en nuestro deporte y que si sirvo como ejemplo para alguien lo tomen de la manera que más le beneficie", culminó.

