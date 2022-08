Liga MX Femenil: Norma Palafox y una increíble lesión que paralizó Instagram

La Razón Online /Associated Press

Norma Palafox es una de las jugadoras más mediáticas de la Liga MX Femenil y cada que sube contenido a sus redes sociales, provoca que miles de seguidores la hagan viral.

En esta ocasión la delantera del Atlas publicó en una de sus historias el moretón que le salió en el pie y que prendió las alarmas para ella y su nuevo club, en el que poco a poco se comienza a ganar un lugar en la titularidad.

Norma Palafox es nueva futbolista del Atlas en la Liga MX Femenil. Foto: Instagram / Norma Palafox

El lunes pasado el Atlas enfrente a Juárez y en dicho partido, Norma Palafox se volvió a hacer presente en el marcador y lo hizo con un verdadero golazo.

Palafox no hacía gol desde hace casi dos años, en los que constantemente cambió de equipo o se dedicó a otros temas que precisamente no eran de futbol.

Norma Palafox le responde a sus haters

Norma Palafox, nueva delantera del Atlas a partir del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil, envió un contundente mensaje a sus haters en su presentación como nueva jugadora del equipo rojinegro.

"No recuerdo hace cuánto estaba así de a gusto. Tengo pocos días acá y no sabes cómo ha revivido en mí esas ganas de volver a dejarlo todo. Estaba perdida por ahí. Mucha gente dice que andaba de vacaciones, no andaba de vacaciones. Ya estamos acá de vuelta", aseveró Palafox en conferencia de prensa.

A pesar de su pasado con Chivas, la jugadora originaria de Huatabampo, Sonora, dejó en claro que no le costó trabajo fichar con el Atlas, escuadra a la que llega después de un año con el Pachuca.

