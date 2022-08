BOX | VIDEO: ¡De locos! Julio César Chávez le pagó un dineral a Nacho Beristáin por trabajar juntos

Julio César Chávez es una leyenda del boxeo mexicano y en una de sus peleas se juntó con otra de las grandes personalidades del deporte, como lo es Ignacio Beristáin, histórico entrenador de varios campeones mundiales. Juntos trabajaron en una sola pelea y el pago que recibió Don Nacho lo dejó sorprendido.

En charla con el expúgil Érik “El Terrible” Morales, para su canal de YouTube Un Round Más, Nacho Beristáin contó la vez que trabajó con el "César del Boxeo" para su combate ante Miguel Ángel González en la Plaza México en 1998, mismo que terminó en un controvertido empate.

"Sólo trabajé en una pelea, porque era un pedo, había un ching* de cabron** con él, pisotones y aventones, jalones. Julio le dijo a Ricardo López: 'oye, préstame a tu entrenador', y este le dijo: 'sí, como no'. Ya después Julio me habló y le dije que no había problema, 'yo estoy contigo'", comenzó rememorando el entrenador.

"Subí con él ante Miguel Ángel González y ya luego nos fuimos y me habla y me dice: 'oye cabr** por qué te fuiste, vente a echar una cerveza’, le dije que ya era tarde, que ya me iba a dormir; 'vente que necesito hablar contigo’, me insistió y cuando llegué le pidió al contador: 'hey, hazle un cheque por 40 mil dólares a Beristáin’, le dije: 'cómo', y me reviró, 'qué, a poco quieres más, si trabajaste como 40 minutos’, la realidad es que yo lo iba a hacer gratis, pero me insistió, estaba agradecido, es un gran tipo”, sentenció.

Ignacio Beristáin dice que el "Canelo" recibía ayuda

Ignacio Beristáin, legendario entrenador mexicano de box, siempre ha sido un duro critico de Saúl "Canelo" Álvarez; esta ocasión arremetió contra el púgil tapatío asegurando que en el pasado recibió ayudas de los jueces y que ante Gennady Golovkin verá su suerte.

Don "Nacho" Beristáin, en charla con el exboxeador Érik “El Terrible” Morales para Un Round Más, lanzó fuertes bombas hacia el "Canelo", las cuales comenzaron señalando que en el pasado Óscar de la Hoya le "ayudó mucho con los jueces".

"Siento que de la Hoya le ayudó mucho con los jueces al colorín (Saúl Álvarez) y ahora ya no va a tener ese apoyo; creo que va a sentir ahora sí la pirinola, porque el kazajo (GGG) se rifa", dijo el entrenador de pugilismo.

Beristáin, quien ha entrenador a más de un campeó del mundo agregó: "Él (Golovkin) está pensando que tal vez sea su última pelea; si el otro wey se apende**, se la van a dejar caer".

Ignacio Beristáin ya se ha enfrentado ante el "Canelo" Álvarez, esto cuando estuvo en la esquina de Julio César Chávez, sin embargo, su pupilo no pudo contra el tapatío y perdió la pelea.

"Yo pienso que le han ayudado bastante; no es el peleador que piensan. Es bueno, pero hasta determinado momento. Yo estuve en la esquina con el hijo de Julio y estaba sin reflejos. No fue rival", dijo Nacho sobre la pelea entre Álvarez y Chávez Jr.

