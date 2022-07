BOX: ¡UN DINERAL! Juan Manuel Márquez rechazó una millonada para no pelear ante Manny Pacquiao

Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao pelearon cuatro veces, protagonizando una de las rivalidades más grandes del box, pero el mexicano rechazó millones de dólares por la quinta entrega.

"Dinamita" logró un demoledor nocaut ante el "Pac Man" en la cuarta pelea, siendo la primera vez que alguien tiraba y derrotaba por KO al filipino, por lo que al pugilista tricolor le ofrecieron 150 millones de dólares para realizar la pelea número cinco.

Qué piñaso jaja todavía me acuerdo de la trilogía de Juan Manuel Márquez contra Manny Pacquiao pic.twitter.com/fZrM4GMyzD — José Luis Lara Acosta (@JosLuis09621333) July 22, 2022

"150 millones de dólares me ofrecieron en la mesa por una quinta pelea y dije: 'No, yo ya no quiero una quinta pelea'", reveló Juan Manuel a la página Boxeo hasta la muerte.

Las peleas de Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao

La primera contienda entre Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao fue en 2004, en la categoría de peso pluma, por los campeonatos de la FIB y Super de la AMB, terminando en empate.

La revancha llegó cuatro años después en la división superpluma, por el cetro del CMB que el mexicano tenía. En este combate el filipino se llevó la victoria por decisión dividida.

El tercer episodio en 2011, ya en la categoría welter, fue por la faja de la Organización Mundial de Boxeo y las tarjetas de los jueces dieron 114-114, 115-113, 116-112 en favor de Manny Pacquiao.

El encuentro más recordado es la cuarta pelea, pues el peleador mexicano derrotó sin lugar a dudas a Manny, noqueándolo en el sexto round de la reyerta que se celebró en 2012 y la prestigiosa revista The Ring la catalogó como la mejor de ese año.

aar