F1: Julio César Chávez temió por su vida con Checo Pérez al volante; "nos vamos a estampar" (VIDEO)

Julio César Chávez y Sergio Checo Pérez son dos de los deportistas más destacados en su respectiva disciplina, poniendo en alto a México con sus actuaciones e incluso han convivido juntos, pero el encuentro no fue el mejor, pues la leyenda del boxeo mexicano la pasó mal junto al piloto de la Fórmula 1.

"El Gran Campeón Mexicano" contó que conoce a Checo Pérez "desde hace mucho, cuando estaba chico, apenas empezaba todavía no entraba la Fórmula 1" y cuando coincidieron en un automóvil el histórico púgil tricolor temió por su vida.

Julio César Chávez pide el Premio Nacional del Deporte para Checo Pérez.



¡Ojo con la anécdota que contó cuando se conocieron ANTES DE QUE FUERA PILOTO DE FÓRMULA 1!



Recuerda que la serie de Checo se estrena el próximo 4 de noviembre, solo en #StarPlusLA.

"Un día me dio un ride, me dio una vuelta en el autódromo como 250 km/h y le dije una grosería, me quedo viendo y le dije bájame cab*** porque nos vamos a estampar me dijo: 'uuuuuuy', y me le bajé. Ya no lo he saludado”, contó el "César del Boxeo" para ESPN.

Aunque el excampeón del mundo de boxeo no tuvo un grato momento a bordo de un coche con el volante tapatío de Red Bull, sí reconoció que el actual segundo lugar del campeonato de pilotos de la F1 ha hecho un gran trabajo: "Checo ha hecho un gran trabajo la verdad, es increíble lo que ha hecho y creo se merece todo ahorita”, finalizó Julio César Chávez.

F1: Checo, minimizado por el papá de Max Verstappen

A pesar de sus destacadas actuaciones desde su llegada a Red Bull, el desempeño de Sergio Checo Pérez en la Fórmula 1 (F1) fue minimizado por Jos Verstappen, padre del neerlandés Max Verstappen.

El padre del actual bicampeón de la F1 aseguró que su hijo aprendió más del australiano Daniel Ricciardo que del tapatío, quien en el cierre de la temporada busca conservar el segundo lugar en el campeonato de pilotos.

HASTA CUANDO NO MENCIONAN A 'CHECO' ES UNA FALTA DE RESPETO #F1xFOX | Jos Verstappen dejó en visto a Sergio Pérez cuando le preguntaron por el mejor coequipero en la carrera de Max

"Creo que, tal vez, aprendió más de Daniel Ricciardo, un buen compañero con el que se llevaba muy bien, Max era un chico joven y Ricciardo realmente bueno, una bestia clasificatoria", comentó Jos respecto a la época en la que Ricciardo estuvo en Red Bull (2014-2018) en declaraciones al canal de la F1.

En el mismo tenor, Jos resaltó la labor de su hijo en la F1 y sentenció que si sigue por el mismo camino, Max le dará varios títulos más a la escudería austriaca.

"El piloto más fuerte siempre llega a la cima, si Red Bull continúa así, seguramente tendremos cinco buenos años”, aseveró.

