Senado otorga reconocimiento a Julio César Chávez por su trayectoria deportiva

El Senado de la República entregó un reconocimiento por su trayectoria deportiva al boxeador Julio César Chávez, quien tiene un palmarés de 90 peleas invicto.

En la sede de la Cámara alta, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, entregó el distintivo al pugilista y destacó que es para reconocer a los hombres que trascienden épocas.

“El reconocimiento que hoy le damos a Julio César Chávez es simplemente un reconocimiento unánime y plural de senadoras y senadores que reconocemos el esfuerzo encomiable que ha realizado para todos los mexicanos y es un ejemplo a las generaciones”, expresó.

Por su parte, Julio César Chávez admitió que su trayectoria no fue fácil: “Mi carrera todos la saben, para algunos fue fácil, pero para mí en particular no fue fácil, pero llegar a 90 peleas invicto yo creo que con todo respeto que se merecen los demás luchadores no lo vamos a ver , ojalá nos toque ver a un mexicano romper ese récord ”, declaró.

En su discurso, expresó que una de sus principales peleas la tuvo que dar en contra de las adicciones, por lo que dijo que ahora está enfocado en apoyar a la gente que atraviesa por situaciones similares.

“Tuve un problema de adicción que gracias a Dios he podido superarlo y gracias a Dios por esa oportunidad que me dio de volver a reencontrarme con la sociedad ahora tengo clínicas en adicciones, donde ayudo a mucha gente que no tiene para pagar una clínica, los becamos, por eso tengo una fundación para ayudar a toda esa gente que realmente necesita un programa de recuperación.

“A eso es a lo que me dedico, a ayudar a la gente que tiene el mismo problema que yo pasé, porque todos sabemos que es difícil dejar una adicción, pero con un programa de recuperación, sí se puede, aquí está una de las que me ayudó a salir adelante, que es mi esposa, nadie daba un peso por mí, nadie pensaba que podía recuperarme y hoy tengo 13 años limpio, sin alcohol y sin drogas”, expresó.

