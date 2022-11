AMLO anuncia plan B para la Electoral y Monreal objeta

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que tiene un plan B en caso de que se rechace la reforma constitucional en materia electoral.

“Que ya de una vez se resuelva lo de la reforma constitucional. Y como es tan importante el que haya democracia, pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes. Un plan B. Es que es posible que, sin violar la Constitución, se pueda proponer en una ley o alguna reforma a la ley electoral que se elijan a los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral, del INE y del Tribunal Electoral”, dijo López Obrador.

Reconoció que lo ideal de este cambio sería una reforma constitucional, pero acusó a la oligarquía de impedirlo para preservar sus intereses.

También adelantó que ya están explorando las posibilidades de realizar esos cambios sin necesidad de modificar la Constitución y tampoco violentando la Carta Magna.

“Todo aquello que se pueda hacer sin violar la Constitución, pero no dejar de luchar, porque dejar de luchar es como empezar a morir; uno debe de luchar por sus ideales”, expuso.

Ante las declaraciones del senador morenista Ricardo Monreal, en el sentido de que no pasaría una reforma regresiva, el Presidente agregó que lo ideal es que haya la modificación constitucional, pero si no se alcanza, cada legislador deberá hacerse cargo de sus decisiones.

“Sobre la actitud de los legisladores, sean del partido que sean, pues ellos tienen que informar al pueblo, porque ya no es el tiempo de antes, que la gente ni sabía por qué se votaba. Es más, ni los diputados sabían por qué votaban, nada más les leían las iniciativas”, aseguró.

El mandatario rechazó que haya enviado al secretario de Gobernación con un mensaje al senador Monreal.

También dio a conocer que su administración realiza estudios de opinión para conocer el sentir de la gente y hay una mayoría que se pronunció por la elección de los consejeros electorales y los magistrados, así como reducirles el sueldo y evitar que el INE tenga un presupuesto de más de 20 mil millones de pesos.

“Pero resulta que la gente no quiere eso, está demostrado en las encuestas. No, la gente quiere participar para elegir a los consejeros. Y la gente no quiere que haya 500 diputados, sino 300, y la gente quiere que no haya plurinominales; y la gente no quiere que se gasten 20 o 30 mil millones de pesos en elecciones; y la gente no quiere que los consejeros ganen más que el Presidente de la República”, afirmó López Obrador, basado en consultas que, afirmó, tiene en su poder.

Y de nueva cuenta arremetió contra los participantes en la marcha en defensa del INE del domingo pasado, a la que, dijo, le dio una cifra muy generosa, porque eran menos de los 60 mil que calculó el lunes durante su conferencia.

“¿Cuántos de los que fueron a la marcha…? Que dije 60 mil y me fui pero hasta arriba, ya hasta parezco simpatizante de fifí. Pero, vamos, los que hayan participado, ¿cuántos han leído la iniciativa de reforma constitucional? A ver, a ver, a ver, ¿qué porcentaje? O sea, hablemos de los importantes, de los más famosos. ¿Cuántos han leído la iniciativa? No han leído la iniciativa”, sostuvo el mandatario.

Confió en que, si leyeran la iniciativa, se darían cuenta de que no busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral, pero dijo que hay una posición irreductible.

“No quieren leer nada. Y, además, aunque estén leyendo de que no desaparece el INE, aunque lo estoy leyendo, dicen: No, no, no, esta es una jugarreta”, indicó.

Por ello, insistió en que son corruptos y clasistas, como los ha llamado desde hace más de una semana, aunque reconoció que tienen derecho a la libre manifestación de las ideas.

“Tienen todo su derecho de manifestarse, pero no estoy de acuerdo con ellos. Creo que no tienen vocación democrática; o sea, que son muchos de ellos, para no generalizar, simuladores. Y no tengo duda que muchos de ellos, corruptos, clasistas y racistas”, concluyó.

Monreal ve imposible cambios sin tocar la ley

El senador Ricardo Monreal dijo que para modificar la integración del INE y del Congreso se requiere una reforma constitucional, por lo que no es suficiente una modificación a leyes secundarias.

Ante el anunció del plan B del Presidente, explicó que es algo parecido a la reforma eléctrica, ya que no hay forma de construir la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, pues el PRI anunció que no acompañará a la mayoría.

De aprobarse así, sin modificar la Carta Magna, enfatizó el senador, quienes se oponen a estas propuestas podrían ejercer su derecho de acudir a la Suprema Corte, como ocurrió con la reforma para que la Sedena ejerciera el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.

Dijo que la lógica parlamentaria indica que no se reunirá la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, luego de que el PRI ya hizo pública su decisión de no acompañar la reforma electoral, por lo que seguramente se buscará modificar la Ley de Medios de Impugnación o la Ley Electoral.

Además, consideró que, más que la marcha en defensa del INE, fue el incumplimiento político del gobierno con el PRI lo que mató la reforma electoral.

Por otro lado, el diputado Ignacio Mier confirmó que el 23 de noviembre será la fecha límite para tener un dictamen de la reforma electoral y, de no existir una contrapropuesta, Morena y sus aliados presentarán el proyecto del Presidente de la República ante el Pleno los días 29 o 30 para su discusión.

En conferencia de prensa, criticó a “algunos” que acudieron a la marcha del domingo en defensa del INE; aseguró que eran personajes que se presentaban “químicamente puros”.

“El discurso, una pieza de demagogia, de mentiras o de una verdadera distorsión de la realidad, derivado del narcisimo”, agregó.

Oposición da paso a un lado sobre la propuesta

Legisladores y líderes de la oposición dieron un paso de costado en la disputa sobre la Reforma Electoral y advirtieron que, si la mayoría legislativa impone cambios, incluso en leyes secundarias, el asunto terminará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el Senado, miembros del PRI y del Grupo Plural señalaron que, en caso de que Morena y sus aliados realicen cambios a la legislación electoral por encima de la Constitución, esto derivará en conflictos electorales y lo llevarán ante el máximo tribunal del país.

Claudia Anaya, senadora del PRI, reprochó que sea el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador quien esté apostando a generar incertidumbre jurídica.

“Llevarse cualquier modificación a reforma secundaria que contravenga la Constitución nos llevaría a amparos y a acción de inconstitucionalidad que presentaríamos desde el Senado y desde la propia Cámara de Diputados. Es generar incertidumbre y encono”, señaló.

En el mismo sentido se expresó el senador priista Mario Zamora, quien ironizó que, aunque en México alguien viva en un palacio, no significa que sea rey para disponer sobre todas las leyes.

“Apostar a la modificación legal, por encima de la Constitución, es apostar a los conflictos electorales desde ya”, manifestó.

Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural, sostuvo que, de ser necesario, volverán a salir a las calles y llamó a la población a estar pendiente ante cualquier trampa que la mayoría legislativa busque hacer a través de reformas a las leyes secundarias.

En la Cámara de Diputados, el PRI puntualizó que no busca en estos momentos impulsar alguna Reforma Electoral, ni constitucional ni a leyes secundarias, aseguró el coordinador de la bancada tricolor, Rubén Moreira Valdez, quien confirmó que no apoyarán la iniciativa del Ejecutivo federal.

Enfatizó que, hasta el momento, ni Morena ni sus aliados les han presentado alguna propuesta o alternativa de reforma y, por lo tanto, ellos mantendrán su postura de no votar por algo que desconocen.

Aclaró que el único planteamiento que conocen hasta hoy es la reforma del Presidente de la República, la cual no apoyarán porque va en contra del INE.

El político coahuilense aclaró que su partido no tiene ni presentará alguna contrapropuesta de reforma y, por lo tanto, no atenderían el ultimátum hecho por el líder de la bancada de Morena, Ignacio Mier, para que presentaran un planteamiento antes del 23 de noviembre.

“Nosotros ya lo dijimos: no traemos propuesta y no queremos una reforma electoral en estos momentos”, subrayó.

En Acción Nacional, el vocero Marcos Aguilar Vega aseguró que su partido está sentado en la mesa de construcción de un dictamen en la Cámara de Diputados, pues han dicho que hay disposición de hacer una reforma en materia electoral, pero en “aquello que deba ser reformable”.

Dijo que para ello se han hecho propuestas, pero siempre y cuando no se debiliten los órganos autónomos.

Sostuvo que las declaraciones del senador Ricardo Monreal respecto a que no van a aprobar una reforma electoral que sea regresiva son sensatas, ya que identificó que la iniciativa del Presidente busca un sistema electoral a modo.

Mier amaga con no pactar elección de consejeros

El coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, amagó que en la próxima asignación de los cuatro consejeros del INE no concertarán con el bloque opositor, ni habrá un reparto de cuotas con ellos, todo lo someterán a votación o una insaculación.

Al ser cuestionado sobre la negativa que han manifestado el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano de no aprobar la reforma constitucional para que la elección de los próximos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sea por elección abierta a la ciudadanía, Ignacio Mier advirtió que harán valer su mayoría junto con sus aliados y ahora no habrá “negociaciones”.

“Será el Pleno el que vote a las quintetas y aquellas que garanticen una verdadera representación de los ciudadanos para garantizar la legalidad, la transparencia, la certeza, la equidad y la máxima transparencia en los procesos electorales, y de ser necesario, preferimos 100 veces o más que sea insaculación y no producto de una concertación”, declaró.

En respuesta, el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Santiago Creel Miranda, advirtió que estarán atentos a los mecanismos bajo los cuáles se elegirán a los próximos consejeros del INE y advirtió “no estamos mancos”.

Santiago Creel recordó que existen los derechos de las minorías y esas no se pueden olvidar. El proceso de selección inicia en abril, por lo pronto, en estos momentos lo que interesa es que no pase ninguna reforma electoral y luego se atenderá lo demás.

Reconoció que en estos momentos Morena tiene el control del Comité Técnico, sin embargo, hay mecanismos con los cuales se debe regular la imparcialidad.

Tras conocer ese planteamiento, el coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, consideró que estas advertencias de Morena son una traición histórica porque van en contra de la vida democrática que hay en el país.

Exconsejeros ven como “regresiva” la iniciativa

José Woldenberg Karakowsky, exconsejero presidente del IFE, aseguró que en estos momentos de coyuntura se debe dimensionar a la democracia como el instrumento para regular el poder que debe ser fragmentado, regulado y vigilado, al cual se le puedan contravenir en sus posibles excesos mediante los cauces legales.

Al participar en el conversatorio Defendamos al INE, defendamos a México, organizado por el Consejo Consultivo Ciudadano, dijo que no es bueno concentrar el poder en una sola institución y en una sola persona.

José Woldenberg explicó que la Reforma Electoral planteada por el Presidente de la República contraviene todos los principios democráticos que se han logrado alcanzar en los últimos 30 años ya que no garantiza la imparcialidad, la equidad, da certeza, es excluyente y los votos ciudadanos no se asegura la permanencia de las minorías políticas.

La exconsejera del IFE, Jacqueline Peschard Mariscal, lamentó que el Gobierno federal presentará una propuesta de reforma constitucional en materia electoral sin presentar un diagnóstico de los problemas y cómo sus propuestas repararían esas fallas.

Jacqueline Peschard consideró: “Busca alinear el sistema electoral a la voluntad del Presidente de la República”, de aprobarse se daría un retroceso de 30 años, a la época cuando gobernaba el PRI.

La exconsejera afirmó que esta Reforma Electoral planteada por el Ejecutivo federal “es regresiva y antidemocrática”, no disminuye los costos de los procesos porque plantea realizar unos comicios abiertos para que la ciudadanía sea quien elija a los consejeros, lo cual representaría un precio alto.

Mauricio Merino Huerta, exconsejero del INE dijo que el actual Gobierno federal pretende hacer creer que nunca ha existido una transición democrática en el país, hasta que ellos llegaron al poder, “nada había existido”, han construido una narrativa en la cual han hecho creer que nunca ha existido una evolución en la democracia del país.

Desde el Poder Ejecutivo han planteado que esta reforma busca mejorar el sistema electoral mediante los ahorros, esa política de austeridad con la cual pretenden decir que se combate la corrupción, lo cual no es real, afirmó.

Mauricio Merino refirió: “Nos quieren llevar a un escenario donde no quepa la pluralidad, no se pueda disentir, quieren mantener una mayoría necesaria en el poder”, lo cual no resulta positivo para la vida democrática en el país.

Árbitro va contra CNDH

El INE promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a las garantías de autonomía del órgano electoral.

Argumentó que en la Recomendación General 46/2022 de la CNDH, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2022, se involucra al árbitro electoral pese a que el artículo 102 de la Constitución, apartado B, establece que los organismos de protección de los derechos humanos “no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales”.

El INE señaló que la CNDH hizo una recomendación que surge del análisis de hechos ocurridos entre 1951 y 1965, cuando en México no existían organismos electorales autónomos.

Defensa de la democracia inicia, afirma Claudio X.

El empresario Claudio X. González conminó a la ciudadanía a mantener la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), a través de diversas acciones, entre las cuales destacó una estrecha vigilancia de las y los legisladores para exigirles no afectar con una reforma al organismo autónomo.

A través de sus redes sociales, el empresario —quien es uno de los principales promotores de la plataforma política Unid@s— aseveró que la defensa de la democracia y la activación ciudadana paneas comienza; si las y los mexicanos se preguntan qué sigue después de la marcha en defensa del INE les presentaba siete puntos de lo que podrían hacer.

Claudio X. González dijo que deben estar atentos al proceso legislativo en la Cámara de Diputados y Senado de la República para exigirle a los legisladores acompañar la defensa del organismo electoral, para no permitir su vulneración con una reforma constitucional.

Las y los ciudadanos identifiquen las oficinas y las redes sociales de sus respectivos diputados federales y senadores para enviarles mensajes en donde les pidan defender con su voto al INE, al momento de darse una discusión de la reforma electoral, para ello, deberán hacerlo con un formato que podrán adquirir en la dirección: poderciudadanomx.com/yo-defiendo-al-ine/, pidió.

Asimismo, el integrante de Unid@s pidió a la población asistir a las convocatorias y actos públicos que se difundan en las redes sociales donde les darán información sobre la manera en la cual se desarrolla el tema de la reforma electoral.

El empresario pidió a la población participar en la Propuesta Ciudadana para integrar el Plan de Gobierno 2024-2030, a través de WhatsApp en unidospormx.com, la cual será plataforma electoral de una candidata o candidato que piensan impulsar para los próximos comicios federales.

Con información de Y. Bonilla, J. Butrón, M. Juárez y M. Velázquez